Neymar infortunato, non c’è pace per la stella brasiliana

Roma, 5 novembre 2024 – Neymar Jr continua ad essere tormentato dai problemi fisici. Il fuoriclasse brasiliano era tornato a giocare dopo un anno di assenza dai campi ma ora, a solamente due settimane dal rientro, è stato di nuovo costretto a fermarsi. Il miglior marcatore nella storia del Brasile ha infatti lasciato il campo nel corso della sfida di Champions League asiatica tra il suo Al-Hilal e gli iraniani dell’Esteghlal. Il 32enne era entrato sul terreno di gioco al 58esimo, quando i sauditi erano già avanti 2-0 grazie alla doppietta di Aleksandar Mitrovic, ma ha presto salutato la compagnia a causa di un fastidio alla coscia. A nulla sono servite le cure mediche, Neymar Jr è uscito all’86esimo tenendosi i muscoli posteriori della gamba e concludendo la sua partita con un nulla di fatto. “Non sarà facile per lui, il suo ginocchio è sano, ma dopo quello che ha avuto è normale incappare in stop di questo tipo. Credo che non potrà allenarsi per almeno due settimane", ha dichiarato il tecnico Jorge Jesus.

In realtà, per l’ex Barcellona e Psg si tratta solamente dell’ennesimo infortunio in carriera. Ai tempi dei blaugrana fu costretto a convivere con alcuni problemi fisici che, passato in Francia, si moltiplicarono facendolo entrare in un tunnel dal quale fece fatica ad uscire. Il 17 ottobre 2023 poi, nel corso della partita Brasile-Uruguay valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, ci fu il colpo fatale: rottura del legamento crociato e stagione terminata. Da quel giorno iniziò un calvario che ebbe fine solo il 21 ottobre, quando O Ney riabbracciò per la prima volta una competizione ufficiale, ma ora l’incubo potrebbe ripresentarsi.