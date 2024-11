Real Madrid-Milan: Musah sorpresa sulla trequarti. Torna Leao dal 1': orari e dove vederla

Madrid (Spagna), 5 novembre 2024 – Notte da leoni per il Milan che questa sera alle ore 21 (diretta su Sky Sport) andrà al Santiago Bernabeu a far visita al Real Madrid dell’indimenticato ex rossonero Carlo Ancelotti per cercare un ruggito d’orgoglio che possa dare una definitiva sterzata a un inizio di stagione che è stato sin qui ricca di alti e bassi e nel quale i rossoneri non hanno ancora trovato una precisa identità di gioco: “Queste partite si affrontano con grandi motivazioni – ha spiegato il tecnico rossonero Paulo Fonseca –. È una grande opportunità di dimostrare il nostro valore giocando contro la principale favorita per vincere questa Champions League e contro i migliori giocatori senza avere paura di nulla, con coraggio, perché siamo convinti di poter fare una grande partita. Firmare per un pareggio? Cerco di sempre di trasmettere alla mia squadra una grande voglia di vincere. Io punto solo al successo. Poi, se accade, dipende anche da come accade e da come si gioca. Può essere positivo o negativo”. La notizia è il ritorno di Leao, dopo tre partite iniziate dalla panchina: “Giocherà dal 1’. Da lui ci aspettiamo che possa essere decisivo”. Dall’altra parte il Real di Carlo Ancelotti, che sta vivendo un momento estremamente delicato, in cui sul campo sono arrivate anche le pesanti sconfitte in campionato contro Barcellona e in Champions contro il Lille. I "Blancos" hanno però soprattutto dovuto fare i conti con la terribile alluvione che in settimana ha colpito alcune zone della Spagna vicine a Valencia, a cui Ancelotti ha dedicato un pensiero: “È stata una settimana tragica. Siamo tutti molto tristi e vicini a Valencia e alle città colpite. Parlare di calcio o giocare, in situazioni come questa, è sempre molto difficile. La partita con il Milan per me è speciale ma non è facile prepararla perché la testa è altrove. Siamo professionisti e cercheremo di vincere ma è stato tutto terribile”.

Le scelte di Ancelotti e Fonseca

Il tecnico del Real non rinuncerà al 4-3-3 schierando una difesa di ferro formata da Lucas Vazquez, Militao, Rudiger e Mendy davanti all’estremo difensore Lunin. Valverde e Bellingham saranno invece le mezz’ali ai lati di Tchouameni. Davanti, infine, Rodrygo è favorito su Camavinga per comporre un tridente letale con Mbappé – che a onor del vero non è ancora riuscito a mostrare tutte le sue qualità in maglia “Merengue” – e Vinicius. La risposta di Fonseca è racchiusa nel collaudato 4-2-3-1 rossonero. Tra i pali, ovviamente, Maignan, mentre sulla corsia di destra il favorito per un posto da titolare è Emerson Royal. Al fianco del brasiliano ex Tottenham i centrali Thiaw e Tomori e Theo Hernandez, posizionato sull’out mancino. Nessuna novità neppure in mediana, dove ci sarà il collaudatissimo tandem Reijnders-Fofana, mentre le sorprese più importanti dove ci saranno Leao sulla sinistra e Musah – per garantire più copertura in fase di non possesso. Al centro del terzetto, l’inamovibile Pulisic e davanti la punta Morata.

Orari e dove vedere la partita in TV: Real Madrid-Milan, valida per la quarta giornata della UEFA Champions League 2024/2025, sarà trasmessa martedì 5 novembre alle ore 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 252 e in streaming su Sky Go e Now.

Probabili formazioni:

Real Madrid (4-3-3): Lunin; Lucas Vazquez, Militao, Rudiger, Mendy; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinicius. All. Ancelotti. Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Musah, Pulisic, Leao; Morata. All. Fonseca.