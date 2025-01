Neymar, futuro all'Inter Miami? Il brasiliano: “Non si sa mai...”

Bologna, 8 gennaio 2025 – Quello composto da Messi, Suarez e Neymar è stato probabilmente uno dei tridenti più forti nella storia del calcio. I tre, che hanno giocato insieme nel Barcellona dal 2014 al 2017, hanno conquistato totalmente 10 trofei: una Champions League, una Supercoppa Europea, un Mondiale per Club, due Lighe spagnole, tre Coppe del Re e due Supercoppe di Spagna. Oltre ai titoli conquistati, si aggiungono anche i numeri da capogiro di ognuno di questi tre giocatori nelle tre stagioni nelle quali componevano il tridente d'attacco della squadra catalana. Nel 2014-15 (anno nel quale i blaugrana vinsero la Champions League in finale contro la Juventus), la MSN segnò 122 gol: 35 Messi, 42 Suarez e 43 Neymar. La stagione successiva (2015-16) vide addirittura 131 gol segnati dal tridente, suddivisi nel seguente modo: 59 Suarez, 41 Messi e 31 Neymar, mentre nell'ultimo anno nel quale i tre giocarono insieme (2016-17), Messi segnò 51 reti, Suarez 34 e Neymar 16.

La storia della MSN si interruppe bruscamente nell'estate del 2017, quando O Ney decise di trasferirsi al PSG per la cifra record di 222 milioni, la più alta della storia del calcio. Da quel momento in poi, il tridente non si è mai più ricomposto nella sua interezza: Messi e Suarez hanno giocato insieme nel Barcellona fino al 2020, mentre l'argentino e Neymar si sono ritrovati al PSG nelle stagioni 2021-22 e 2022-23, senza però riuscire ad essere incisivi come ai tempi del Barça. Oggi Messi e Suarez sono nuovamente compagni di squadra all'Inter Miami, mentre Neymar è un calciatore dell'Al-Hilal, ma presto le cose potrebbero cambiare. Il contratto del brasiliano, infatti, scadrà nel giugno del 2025, e non ha ancora un accordo per il rinnovo. Tra le tante ipotesi legate al suo futuro, c'è anche quella di un possibile ricongiungimento con Messi e Suarez all'Inter Miami, argomento del quale ha parlato lo stesso Neymar in un'intervista rilasciata a Cnn Sport. “Ricostruire il trio? Giocare nuovamente con loro sarebbe incredibile, siamo amici e ci parliamo ancora. Ritornare a giocare insieme sarebbe interessante”, ha detto il brasiliano, che poi ha proseguito con: “In Arabia sono felice, ma il calcio è pieno di sorprese. Non si sa mai...”. Dal prossimo giugno Neymar sarà un giocatore svincolato, e la possibilità di vederlo in MLS non è così remota. Oltre l'Inter Miami, però, c'è anche il Santos, squadra che ha lanciato O Ney nel mondo dei grandi, che sogna di riportarlo a casa. Il brasiliano ha ammesso che vuole riprendersi la nazionale in vista del Mondiale del 2026, l'ultimo che giocherà, perciò dovrà scegliere attentamente i prossimi passi da fare, e i mesi seguenti saranno decisivi.