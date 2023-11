Neymar choc: commando tenta di rapire la figlia neonata. Legati e imbavagliati i genitori di Bruna Biancardi

San Paolo (Brasile), 8 novembre 2023 – Hanno approfittato dei black out causati dai temporali per fare irruzione nella casa dei genitori di Bruna Biancardi, la compagna di Neymar. Il commando, composto da tre uomini armati, voleva rapire la figlia appena nata dell’influencer digitale e della stella dell’Al Hilal. Ma il tentativo è, fortunatamente, fallito. Il successo alla periferia di San Paolo, in Brasile, nella notte tra lunedì e martedì. Ma se ne è avuta notizia solo nelle ultime ore.

Per puro caso Bruna e la piccola Mavie, che ha appena compiuto un mese, non si trovavano in quel momento nell’abitazione. Dove, invece, stavano trascorrendo la serata i genitori della donna. I malviventi hanno atteso che la corrente elettrica si interrompesse, come era prevedibile visto il maltempo che ha flagellato la zona venerdì scorso, e hanno fatto irruzione nella residenza di Cotia, un condominio recintato.

I genitori di Bruna sono stati presi in ostaggio, portati in una stanza, legati e imbavagliati. I criminali hanno quindi messo a soqquadro la casa, scassinando la cassaforte dove però non c’era denaro. Dopo aver raccattato qualche oggetto di valore, borse, gioielli e orologi di lusso, si sono dati alla fuga. In relazione al tentato rapimento la polizia ha già arrestato un sospetto: secondo i media locali sarebbe un vicino delle vittime, avrebbe favorito l’accesso dei malviventi al condominio.

Sui social, Biancardi ha rassicurato i follower che “grazie a Dio è andata tutto bene”. Anche l'attaccante brasiliano ha pubblicato un messaggio: “Giornata triste, ma grazie a Dio stanno tutti bene”.

Neymar in questo periodo è in Brasile: pochi giorni fa è stato operato “con successo” a Belo Horizonte dopo l’infortunio al ginocchio sinistro che gli è costato la rottura dei legamenti crociati e del menisco del ginocchio sinistro.