Non batte il cinque a bimbo di colore, ma il Chelsea difende Gallagher: “Immagini decontestualizzate”

Roma, 3 aprile 2024 – Un video scatena la Bufera su Conor Gallagher, calciatore e capitano del Chelsea. Il giocatore è finito alla berlina dei social per non aver salutato un bimbo, di colore, che gli aveva teso la mano prima dell'entrata in campo dei Blues nei minuti che hanno preceduto la sfida contro il Burnley.

Il filmato, rilanciato da ‘X’ a Instagram ha fatto il giro della rete, e mostra Gallagher al suo arrivo nel tunnel mentre stringe la mano a un primo ragazzino, appoggia la mano sulla spalla di quello di colore, ma a lui non batte il ‘cinque’ nonostante il piccolo tifoso abbia la mano alzata.

In pochi giorni apriti cielo, con accuse di razzismo e insulti piovuti da ogni dove contro il capitano dei Blues, proprio come era capitato per il caso Acerbi.

La difesa del Chelsea: “Contenuto decontestualizzato”

Non si è fatta attendere la risposta del club in difesa del suo giocatore: “Il Chelsea Football Club è a conoscenza dell’esistenza di un videoclip che circola sui social media della partita di sabato contro il Burnley, che è stato completamente decontestualizzato. Il conseguente livello di abusi e commenti diffamatori rivolti a Conor Gallagher è del tutto inaccettabile. Siamo orgogliosi di essere un club pluralista e inclusivo nel quale persone provenienti da tutte le culture, comunità e identità si sentono accolte”.