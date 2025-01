Non c’è storia al Menti. Il Vicenza si conferma big: Pergolettese a secco

di Raffaele Sisti Nuovo anno amaro per la Pergolettese che è stata battuta al Menti dal quotato Vicenza. La formazione cremasca ha disputato un buon match, ma non è bastato. Curioni ha riproposto il tridente che però non è stato incisivo, complice anche il valore della squadra di patròn Rosso che in questa gara ha dimostrato di essere formazione di alto spessore: l’unica, pur a -10, in grado di impensierire la capolista Padova. Battuta d’arresto da resettare in fretta, per preparare al meglio il delicato scontro salvezza di domenica a Chioggia contro la Clodiense dove bisognerà assolutamente fare punti per riprendere la corsa verso la salvezza diretta (i playout sono a un punto), l’obiettivo dichiarato dalla dirigenza a inizio stagione.

La cronaca della partita: primo squillo di Della Latta, la palla sfiora la traversa. Poi bel diagonale di Costa, ma Cordaro è attento e non si lascia sorprendere. Al 19’ arriva il meritato gol del Vicenza con Rolfini che insacca a porta vuota. Unica occasione per la Pergo una conclusione di Parker: Confente si supera e mantiene inviolata la propria porta. A inizio ripresa biancorossi vicini al raddoppio con il solito Rolfini: la sfera esce di pochissimo. Infine il raddoppio dei veneti con Morra che appoggia in rete un perfetto assist di Capone.