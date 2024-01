Non solo Mondonico: ritorna pure Prezioso. L’Ancona ora punta a riportare anche Moretti

Mancavano solamente i crismi dell’ufficialità ma ieri è stato messo tutto nero su bianco: Davide Mondonico e Mario Prezioso sono ufficialmente (e nuovamente) dei giocatori dell’Ancona. Il ds Francesco Micciola non ha perso tempo e ha regalato a mister Gianluca Colavitto i primi due rinforzi per una campagna di riparazione che prevede, vista la classificia attuale, diversi cambi nell’organico attuale. Tornano così in biancorosso due elementi che nella scorsa stagione si erano rivelate due pedine fondamentali nello scacchiere tattico della squadra: Mondonico, classe ‘97 e possente centrale di 193 centimentri, era stato un titolare inamovibile nell’ultima annata, siglando anche il pesantissimo gol in extremis che aveva consentito all’Ancona di eliminare la Lucchese nel primo turno dei play-off, con quel colpo di testa al ‘97 che aveva mandato in visibilio l’intero Del Conero. Lo stesso Mondonico (che arriva a titolo definitivo dal Crotone dopo una prima parte di stagione in prestito al Renate, ndr), ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e ha subito lasciato trasparire la propria soddisfazione per questo ritorno in biancorosso: "Sono tanto contento di essere ritornato, mi era dispiaciuto tanto in estate di lasciare il gruppo. In questi mesi i rapporti hanno continuato ad esserci con molti compagni, a conferma di quanto fossimo legati. Non sono preoccupato della classifica, sono convinto che ci risolleveremo.

Il sistema di gioco del mister lo conosciamo bene, parto molto carico e non vedo l’ora di iniziare". Soddisfatto del ritorno nella dorica anche Prezioso, che arriva in prestito dal Potenza dopo aver collezionato sette presenza in questo primo scorcio stagionale: "Questa è una piazza piena di storia, affascinante, calorosa con una tifoseria che sa trascinarti. L’ho riscontrato lo scorso anno, sarà così anche da qui al termine dell’anno. Sono a disposizione del mister, mi farò trovare pronto quando il mister lo riterrà". Dopo aver sostenuto le visite mediche di rito, entrambi si sono allenati al Paolinelli con il resto dei compagni e saranno subito a disposizione del mister per la gara di domenica contro l’Entella. Ma i ritorni non sono finiti: è previsto infatti per domani l’arrivo ad Ancona di Federico Moretti. L’attaccante, in biancorosso nelle ultime due stagioni, torna nel capoluogo dopo la negativa esperienza di Brindisi ed è animato da una grande voglia di riscatto. Per quanto riguarda le uscite, è ormai agli sgoccioli l’avventura anconetana di Eduard Dutu: il difensore rumeno, che non ha mai convinto del tutto, torna alla Fiorentina, proprietaria del cartellino, ma verrà poi girato in prestito alla Virtus Francavilla. Rimane sempre caldo il nome di Lorenzo Peli, sempre attenzionato dal Cesena, che non ha però ancora formalizzato offerte all’Ancona. Continua, nel frattempo, la marcia di avvicinamento alla sfida con l’Entella: ieri la squadra ha svolto attivazione individuale, mobilità articolare, andature, lavoro aerobico, lavoro tecnico tattico. In palestra Paolucci, Cioffi, Coli Saco, Nador e Peli. Oggi la truppa biancorossa svolgerà una nuova seduta, sempre al Paolinelli. Intanto è ufficialmente aperta la prevendita per la gara di domenica: i biglietti potranno essere acquistati sul circuito diyticket.

Gianmarco Minossi