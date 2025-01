Nonostante la classifica reciti altro, Giuliodori sta con i piedi a terra: "Dobbiamo guardare sempre dietro e continuare a fare punti». Castelfidardo, testa a Teramo: "Sempre per la salvezza»

Terzo risultato utile di fila, sette punti nelle ultime tre partite, ma mister Marco Giuliodori si guarda sempre dietro. La classifica racconta che quella di domenica a Teramo è quasi una sfida con vista playoff, ma "per noi sarà uno scontro salvezza. Fa piacere in questo momento stare dalla parte sinistra della classifica, ma dobbiamo guardare sempre dietro e continuare a fare punti" tiene a precisare Giuliodori, anche se in campo e nei risultati il Castelfidardo è in un gran momento di forma. Un po’ meno in infermeria e non solo. Per un Osama che si è tolto il gesso al polso e ha iniziato la riabilitazione, un Angeletti che oggi si sottoporrà a una visita più dettagliata e forse a una risonanza per una brutta distorsione alla caviglia subita una settimana fa in allenamento. Dopodomani l’attaccante filottranese non ci sarà sicuramente, al pari di Imbriola squalificato per una giornata, Vecchio è ancora in attesa dello sblocco del tesseramento e Guella, quest’ultimo ancora in Francia, al ritorno dovrà comunque restare fermo dopo il malore accusato in allenamento a dicembre. E allora a Teramo ci potrebbe essere l’esordio dal primo minuto per l’under (classe 2005) Diego Madonna, centrale difensivo, "un giocatore giovane, ma dalla buona personalità, che sa giocare bene, con una discreta struttura fisica - fa sapere Giuliodori -. Un buon giocatore che ci potrà dare una mano". Vecchio invece quando lo vedranno in partita i tifosi fidardensi? "Stiamo aspettando che la procura federale sblocchi il tesseramento". Intanto i biancoverdi si godono il netto successo casalingo contro l’Isernia. "Ma adesso testa a Teramo, una partita difficilissima. Saremo rimaneggiati, ma conto sulla forza del gruppo". In vista della partita in programma domenica alle ore 14.30 al Bonolis di Teramo la società fidardense ha comunicato che la biglietteria ospite sarà chiusa il giorno della partita. Si potrà acquistare il biglietto tramite il circuito Ciao Tickets, o presso i punti vendita abilitati o tramite il sito al seguente link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/citta-di-teramo-castelfidardo-calcio.