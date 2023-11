Oggi davanti a oltre diecimila spettatori. La Vis a Cesena per tentare il miracolo

Giusto per capire il clima che la Vis troverà oggi a Cesena (20,45, diretta streaming Sky), i club del Cesena regaleranno ai primi duemila tifosi che entreranno nei settori Distinti e curva mare altrettante magliette. I tifosi della Vis non si faranno comunque trovare impreparati e viaggeranno in buon numero (circa 300) verso uno degli stadi più belli d’Italia. Di fronte a oltre diecimila spettatori, la Vis avrà comunque lo stimolo per provare a fare qualcosa di importante, gettando il cuore oltre all’ostacolo e tenendo la mente sopra alle gambe, cioé leggendo bene le fasi della gara per provare a colpire. Il Cesena (10 gare) e la Vis (7) sono le squadre del girone con la serie utile più lunga. C’è poi l’incognita ex (Tonucci e Valdifiori) e c’è anche un Pucciarelli dal buon ricordo: qui a Cesena esordì in serie A contro l’Empoli il 20 settembre 2014.

Banchieri recupera Zagnoni e Ceccacci e potrebbe preferire veloce in avanti, come Pucciarelli e De Vries, con Di Paola con licenza di offendere. Di contro il Cesena dovrà fare a meno del bomber che ha castigato la Vis in Coppa, Corazza, e si affida a due nazionali con la valigia: Kargbo infatti potrà scendere in campo solo grazie a una concessione della Federazione della Sierra Leone che gli ha permesso di raggiungere direttamente Casablanca lunedì per l’incontro di mercoledì sera (alle 20) contro l’Etiopia valevole per le qualificazioni ai Mondiali del 2026. Cristian Shpendi sarà domani con l’Under 21 albanese. Toscano potrà contare anche su Ogunseye per l’attacco più forte di tutta la serie C (finora 28 reti all’attivo, nel girone A la più prolifica è la Triestina con 23 reti e nel C la capolista Juve Stabia a 27). Non solo: è la squadra che ha segnato più gol in tutti i campionati professionistici (serie A compresa): 28 (in 11 gare), di cui 21 su azione e 7 su palla inattiva (5 da angolo, un rigore, uno sviluppo di rimessa laterale). Inoltre è l’unica del girone ad aver segnato in tutte le partite ed è la squadra che mandato in gol più giocatori nel girone: 13. La Vis ha tesserato in questi giorni il portiere Gabriele Fortin, classe 2003 (è comparso in distinta nella gara di coppa a Cesena); era svincolato

Così in campo (Orogel Stadium Dino Manuzzi ore 20,45):

CESENA (3-4-2-1): Pisseri; Piacentini, Prestia, Silvestri; Adamo, De Rose, Francesconi, Donnarumma; Kargbo, Berti; Ogunseye (Shpendi C.). All. Toscano. A disp. Siano, Veliaj, Coccolo, Pierozzi, Pieraccini, Bumbu, Saber, Chiarello, David, Giovannini, Nannelli.

VIS (3-4-2-1): Polverino; Ceccacci, Tonucci, Zagnoni; Da Pozzo, Valdifiori, Iervolino, Zoia; Di Paola, Pucciarelli (De Vries); Sylla. All. Banchieri. A disp. Mariani, Fortin, Rossoni, Mattioli, Cusumano, Peixoto, Rossetti, Nina, Foresta, Loru, Marcandella, Mamona.

Arbitro: Virgilio di Trapani.

