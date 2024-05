Oggi il playout Recanatese-Vis: "Vogliamo dare una gioia ai tifosi"

Una partita da "cuori forti": è vero che questo playout fratricida deve essere sempre guardato nell’ottica del doppio confronto ma intanto oggi al Tubaldi la Recanatese deve disputare 90 minuti all’arrembaggio e contemporaneamente mantenere concentrazione e lucidità per concedere il meno possibile ad avversari comunque insidiosi. Le chiavi tecnico-tattiche della gara possono essere diverse, ma l’atteggiamento farà la differenza ed abbiamo visto come molte volte in casa con la gestione Filippi la squadra, in tal senso, non ha deluso mentre in trasferta il bilancio è stato sconfortante. Ecco perché questo match di andata è carico di significati: considerato il cammino recente non fare risultato oggi equivarrebbe andare al "Benelli" con un handicap notevolmente più grave di quello attuale. Tante volte si dice che occorre avere cuore e testa: stavolta è probabilmente più vero rispetto ad altre circostanze decisamente meno eccezionali di questa. "Noi – ha detto l’allenatore durante la rifinitura di ieri – abbiamo provato sino all’ultima giornata ad evitare questo spareggio. Purtroppo non aver centrato la vittoria contro il Gubbio è stato determinante: dobbiamo guardare avanti e daremo tutto per salvare una categoria molto importante per la città, per la società, per i tifosi ma in particolare per noi stessi".

C’è la necessità, visto il terz’ultimo posto, di vincere una partita.

"Dobbiamo ragionare gara dopo gara. Oggi dobbiamo approcciare nel modo migliore, sbagliare il meno possibile così che al ritorno potremmo avere un aspetto mentale diverso".

La condizione fisico-atletica e mentale del gruppo?

"Abbiamo lavorato bene in queste due settimane. Negli ultimi giorni ci siamo dedicati tantissimo all’aspetto tattico e sono certo che faremo una buonissima partita".

Si va verso il sold-out dello stadio, avete ricevuto la vicinanza della società e ieri anche dei tifosi.

"L’ambiente è compatto ed abbiamo l’enorme desiderio di regalare una grande gioia a tutti il 19 Maggio".

Una delegazione di una trentina di supporters della Gradinata Sud ha fatto visita a Sbaffo e compagni durante l’ultimo allenamento. "Abbiamo fiducia in voi, hanno detto rivolgendosi al collettivo: prima di essere professionisti siete uomini e chiunque di noi vorrebbe essere in campo per sudare quella maglia. Ci saranno mille cuori che batteranno per voi e verrà allestita una coreografia. Abbiamo compreso il valore della consapevolezza, chi siamo e chi affrontiamo…".

Insomma fronte comune per giocarsi al meglio tutte le chances a disposizione. Ventiquattro i convocati: ci sono praticamente tutti, compresi Meli, Lipari e Peretti e forse l’unico dubbio riguarda proprio l’impiego del giovane difensore ex Palermo, fermo dal turno pre-pasquale di Pineto. Dall’altra parte Roberto Stellone conferma, involontariamente, le parole del suo collega: "Dovremo dare l’anima e giocarcela come se fosse l’ultima, senza fare calcoli e scenderà in campo sicuramente la formazione migliore (mancherà lo squalificato Nicastro ndr)". Anche i biancorossi, nel frattempo, possono contare sia su Obi che su Tonucci, elementi di esperienza indiscussa. Per il "tutto esaurito" è questione davvero di pochi posti e c’è un’ultima finestra per i tagliandi restanti stamane dalle 10 alle 12. Poi, finalmente, la parola passerà al campo.

Andrea Verdolini