Oggi in campo IL MARINA CONTRO LA FERMIGNANESE. NEL GIRONE B LA VIGOR CASTELFIDARDO ATTENDE IL CASETTE VERDINI. Promozione al giro di boa, ma bisognerà aspettare domani per il clou della giornata

Le prime sette squadre racchiuse in sette punti. Si preannuncia un girone di ritorno alquanto avvincente nel girone A di Promozione che inizia oggi con tre partite. Solo domani la capolista Portuali tornerà in campo ospitando il Villa San Martino. Con i dorici di Ceccarelli che potrebbero allungare visto che oggi si affronteranno S.Orso e Fabriano Cerreto, seconde a tre punti. I cartai vorranno continuare la striscia positiva che dura da 13 giornate. A inseguire il trio ci sono Marina (che dovrà rintuzzare la voglia di sorpasso della Fermignanese) e Moie Vallesina (attesa sul campo della Pergolese). La Biagio a Gabicce con la voglia di centrare la seconda vittoria consecutiva dopo quella sul campo di un Barbara Monserra che oggi non potrà sbagliare di nuovo in casa (contro il Vismara). Osimo Stazione e Castelfrettese se la vedranno rispettivamente contro l’Atletico MondolfoMarotta (in casa) e il Valfoglia (in trasferta). Nel girone B Vigor Castelfidardo all’attacco del Casette Verdini. PROMOZIONE, 1^ giornata ritorno (ore 14:30). Girone A. Oggi: Barbara Monserra-Vismara, Marina-Fermignanese, S.Orso-Fabriano Cerreto. Domani: Gabicce Gradara-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Osimo Stazione-Atletico MondolfoMarotta, Portuali-Villa S.Martino, Pergolese-Moie Vallesina (ore 15), Valfoglia-Castelfrettese. Classifica: Portuali 30; Fabriano C. e S.Orso 27; Marina e Moie V. 24; Biagio e Fermignanese 23; Barbara M., Pergolese e Valfoglia 21; Osimo Sta.16; Gabicce G.e Castelfrettese 15; V.S.Martino e A.MondolfoMarotta 12; Vismara 10. Girone B. Oggi: Porto S.Elpidio-Appignanese, Corridonia-Sangiorgese M.Rubbianese (ore 15), Elpidiense Cascinare-Aurora Treia, Matelica-Palmense, Rapagnano-Atletico Centobuchi, Vigor Castelfidardo-Casette Verdini. Domani: Cluentina-Trodica (ore 15), Potenza Picena-Monticelli. Classifica: Matelica 31; Vigor Castelfidardo 29; Corridonia 24; A.Centobuchi e Trodica 23; Elpidiense C.e Cluentina 22; Sangiorgese M., P.S.Elpidio, Palmense e Monticelli 20; Casette V.18; Appignanese 14; Pot.Picena 13; Rapagnano e A.Treia 12.