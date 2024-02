Oggi lo scontro diretto, nel mirino un video del canale delle merengues. Siviglia, sfida al Real sugli arbitri

L’incendio che ha colpito Valencia, provocando quattro morti, ha convinto la Federcalcio spagnola a rinviare le due partite di campionato Granada-Valencia e Levante-Andorra, che erano in programma ieri. I due club di Valencia avevano fatto richiesta per i tre giorni di lutto ufficiale proclamati dalle autorità.

Ma se Valencia piange i suoi morti e non va in campo, si gioca a distanza tra Siviglia e Real Madrid una partita di polemiche. Perché il club andaluso ha annunciato di aver segnalato al comitato di gara della Federcalcio spagnola l’ultimo video di Real Madrid TV sugli arbitri. Secondo il Siviglia, il filmato fa parte di "una campagna di persecuzioni e molestie" nei confronti di Isidro Diaz de Mera e Gonzalez Fuertes, arbitro e Var che oggi dirigeranno la partita di campionato al Santiago Bernabeu. Il Siviglia ha chiesto che si valuti se questi fatti possano costituire una violazione del regolamento e ribadisce la sua "più forte condanna per questi comportamenti e campagne orchestrate per minare l’immagine dell’establishment arbitrale".

Il canale ufficiale del Real ha presentato la squadra arbitrale sottolineandone gli errori che avrebbero penalizzato in passato gli uomini di Ancelotti, come il rigore non concesso da Diaz de Mera per un intervento su Brahim nella partita con l’Alaves.