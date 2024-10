Orellana, un gol che ricorda quelli di Dybala: "Vis, sono solo al cinquanta per cento"

E’ Marcelo Orellana l’uomo partita della gara Vis-Pineto secondo i tifosi della Vis che lo hanno votato sui social praticamente a senso unico. Ma per il fantasista della Vis, oltre ai complimenti dell’ambiente, sono arrivati anche quelli di "Area C" di Sky sport, che mette a confronto il suo gol segnato contro il Pineto con uno di Dybala, evidenziando come si tratti di due reti praticamente uguali. Una doppia soddisfazione per il fantasista: "Un gol che cercavo – dice – da quando è iniziato il campionato e che speravo di segnare il prima possibile. E’ arrivato in questa giornata. Peccato per il pareggio, abbiamo preso gol su una punizione dubbia a parere mio e per fortuna siamo riusciti a pareggiare quasi subito, provando in seguito a portare a casa i tre punti. Purtroppo è andata così, c’è un po’ di rammarico, ma un punto è meglio di zero". Nella ripresa, spiega Orellana, "è mancato il passaggio finale, il guizzo che poteva portare al gol. Abbiamo avuto occasioni importanti ma per sfortuna non siamo riusciti a portare a casa i tre punti".

Il bilancio resta comunque "oltremodo positivo a livello di prestazioni, ma abbiamo portato a casa meno di quello che avremmo meritato. Giochiamo sempre bene, siamo bravi nel possesso palla, manca qualche punto ma la ruota girerà prima o poi". Orellana è stato impiegato inizialmente largo a destra: "Io sto dove mi dice il mister per il bene della squadra. Stavolta purtroppo non sono riuscito a fare una buona gara da esterno e ci siamo rimessi con il nostro modulo dop il gol preso: ed è andata meglio". Restano aspetti in cui migliorare: "Sì, soprattutto in cattiveria: sottoporta devo essere più decisivo negli ultimi metri, usare anche il piede debole. A livello tattico mister Stellone mi ha molto migliorato e penso di essere cresciuto. Ma ho ancora ampi margini sotto tanti aspetti. Essere decisivo sottoporta cambia tanto per tutti, per me e per la squadra. In questo senso non sono nemmeno al cinquanta per cento".

L’obiettivo resta sempre quello "di salvarci il prima possibile e tutto quello che viene dopo è tutto di più, ma bisogna evitare di arrivare in affanno nelle ultime giornate". Ora Chiavari: "Non sarà facile, come non lo sarà per loro perché siamo una buonissima squadra, proveremo a dare il massimo e a portare a casa il risultato". Infine il salto dalla C alla D e il suo rapporto con Pesaro: "A livello di intensità – conclude il Orellana – c’è tanta differenza, il centrocampo in C è molto affollato, bisogna essere forti e potenti, ci sono giocatori che hanno fatto la A o la Champions come Obi, il salto è davvero grande. Quanto a me, i compagni mi hanno accolto molto bene: è un gruppo dove mi sembra di stare da tanti anni. Pesaro è una bella città e sotto questo aspetto va tutto molto bene"