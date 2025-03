Osimana, carica derby. Ma senza i maceratesi

E’ il derby con la maiuscola. Dalle parti del Diana non può essere altrimenti Osimana-Maceratese in programma domenica a Osimo (ore 15). "Non ci sono scuse...sciarpa al collo e fuori la voce" scrivono gli ultras giallorossi sui social, già quattro giorni prima della sfida, anche se con il dolore nel cuore poiché è venuto a mancare in settimana uno storico tifoso del Tolentino, Roberto, uno degli artefici del gemellaggio ultradecennale tra i tifosi senzatesta e quelli cremisi. Il tifo più acceso lo ricorda con uno striscione: "Buon viaggio zio Robi vecchio Sconvolts", la società Osimana sui social scrive: "Buon viaggio Guerriero, sostienici da lassù" parole accompagnate da un cuore cremisi.

Tornando al derby di dopodomani il motto è "riempiamo il Diana". Fino ai 20 anni inclusi è previsto domenica l’ingresso gratuito, ridotto invece per i giovani dai 21 ai 25 anni e per gli Over 70. La società giallorossa comunica che "i biglietti non saranno disponibili in prevendita, ma esclusivamente presso il botteghino dello stadio il giorno della partita, con apertura alle ore 14:15. Al momento dell’acquisto, tutti i tifosi dovranno esibire un documento di identità. Si ricorda che i biglietti saranno in vendita per tutti, ad eccezione dei residenti della provincia di Macerata". Una decisione che suscita perplessità e polemiche.

L’ex sindaco di Macerata, Carancini, ha inviato un paio di giorni fa una lettera anche al Prefetto di Ancona affinché riveda il divieto di trasferta dei maceratesi. Di ieri il comunicato del presidente dell’Osimana Antonio Campanelli che sottolinea che "non c’è calcio senza la passione dei tifosi. Tale divieto è una decisione molto più vicina ad una ‘rappresaglia’ di stampo storico, dove le colpe di pochi ricadono su un’intera comunità innocente. Il mio appello, come Presidente dell’Osimana, si unisce a quello dell’ex sindaco di Macerata Carancini, affinché tale decisione sia rivista, nel buon senso e nel rispetto di quanto sopra". In attesa la società senzatesta ha autorizzato la diretta tv che sarà trasmessa su Tvrs.