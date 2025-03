Ancora fermo Bidaoui, che non gioca da metà gennaio. Arena, recupero lampo. Ieri il lavoro in gruppo

Il ritiro di Villafranca di Verona prosegue secondo la tabella di marcia, anche se dall’infermeria giungono un paio di novità. Fino a mercoledì sembrava che Arena fosse destinato a seguire la partita contro il Legnago dalla tribuna dello stadio Mazza, mentre per Paghera filtrava un certo ottimismo sulla possibilità di inserirlo quantomeno nella lista dei convocati. La situazione per queste due pedine così importanti nello scacchiere di mister Baldini è invece cambiata completamente, perché Arena ha accelerato e a questo punto è molto probabile che possa essere a disposizione dello staff tecnico. Al contrario, per Paghera si è deciso non rischiare e quindi rimandare il rientro alla prossima settimana, in vista della trasferta di Sassari contro la Torres. È evidente che anche Arena non è ancora pronto per giocare a pieno regime, ma anche in considerazione dell’assenza dello squalificato Fiordaliso l’allenatore sta valutando con attenzione l’opportunità di portarlo con sé. Il difensore pugliese ieri ha lavorato con la squadra, così come El Kaddouri che potrebbe effettuare uno spezzone di gara nella ripresa. Ancora fermo invece Bidaoui, che non gioca da metà gennaio facendo sorgere forti dubbio sulle sue possibilità di tornare utile alla causa biancazzurra nel rush finale.

VIVAIO. Prosegue l’appassionante testa a testa tra Vicenza e Spal nel campionato Under 17. Le due squadre condividono il primo posto a quota 50 punti, anche se i biancorossi hanno disputato una gara in meno. Sta facendo praticamente storia a sé invece la Spal Under 16 di mister Schiavon, che nell’ultimo turno ha travolto 4-2 il Legnago Salus portandosi a 52 punti in 22 giornate (15 vittorie, sette pareggi e nemmeno una sconfitta). I biancazzurri sono a +8 sul Padova e +10 sul Vicenza.

s.m.