Giovanili spalline. Per la Primavera è il giorno del derby in casa della Reggiana

Il derby con la Reggiana non è mai una partita come le altre, nemmeno nel campionato Primavera 2. Per questo la squadra di Pedriali ha preparato la trasferta in programma oggi alle 15 a Montecchio Emilia con particolare attenzione ai particolari e tanta voglia di tornare a una vittoria che manca da troppo tempo. Il campionato dei biancazzurri sta proseguendo nel migliore dei modi, considerando che la Spal si ritrova al sesto posto a braccetto col Padova, ma è anche vero che dopo un grande girone di andata si è verificata una flessione. Figlia anche delle numerose defezioni alle quali mister Pedriali deve fare fronte ogni settimana. Nelle ultime sei giornate la Spal non ha mai vinto, e non sarebbe male ritrovare i tre punti proprio nel derby coi granata, peraltro già battuti 2-0 all’andata.

Oltre alla partita del campionato Primavera 2, oggi alle 15,30 al centro sportivo Fabbri scenderà in campo la Juniores Nazionale biancazzurra contro i pari età del Lentigione. In campo femminile invece oggi alle 18 a Formigine l’Accademia Spal Under 19 farà visita alla Pgs Smile, mentre alle 15,30 a Vigarano Mainarda la Spal Under 17 riceverà il Cus Parma.