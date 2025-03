Giovanili biancazzurre. Botta e risposta: Primavera pareggia nel derby

reggiana

1

spal

1

REGGIANA: Aibangbee, Ferretti, Maggiore, Meringolo, Agnesini, Gueye, Pigati, Shaibu, Kljajic (46’ Cavaliere), Tessitori (78’ Penta), Camara (90’ Fitto). All. Turrini

SPAL: Stagni, Osti, Occhi (60’ Pegoraro), Orlandi, Mayele, Roda, Anzolin, Andreoli, Samaritani (70’ Torre), Tarolli (60’ Tegbaru), Camara. All. Pedriali

Arbitro: Picardi di Viareggio

Marcatori: 52’ Gueye, 82’ Camara

Note: ammoniti Roda, Orlandi, Pigati, Agnesi, Aibangbee.

Finisce in parità il derby del campionato Primavera 2 tra Reggiana e Spal. A Montecchio Emilia i granata sbloccano il risultato in avvio di ripresa con Gueye, ma nel finale la squadra di Pedriali acciuffa il pareggio con Camara per il definitivo 1-1. Un buon punto per i biancazzurri, che consolidano il sesto posto in classifica. La zona playoff è lontana, ma la Spal sta confermando di essere una squadra tosta e organizzata, con una precisa identità a prescindere dai giocatori che scendono in campo. Nel prossimo turno, in programma sabato 5 aprile al centro Fabbri, i biancazzurri ospiteranno il fanalino Feralpi Salò. Una grande occasione per tornare a vincere dopo sette turni di fila di astinenza, che comunque non hanno rovinato la classifica della squadra di Pedriali (foto), sempre decisamente sopra le aspettative di inizio stagione. In campo femminile, oggi alle 15,30 l’Accademia Spal di Leo Rossi farà visita alla Jesina nella ventiquattresima giornata di serie C.