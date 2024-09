Osimhen via già a gennaio? Parla il vicepresidente del Galatasaray

Bologna, 24 settembre 2024 – Quella di Victor Osimhen è stata una delle più lunghe telenovele dell’estate: dopo una stagione da 32 partite e 17 gol, il giocatore ha chiesto la cessione al Napoli, arrivando a una vera e propria rottura con il club. Da quel momento in poi sono state diverse le squadre a interessarsi all’attaccante nigeriano, a partire dal PSG per arrivare poi al Chelsea, che ha più volte chiesto informazioni al Napoli. Negli ultimi giorni di mercato, tuttavia, il club più vicino ad Osimhen è stato sicuramente l’Al-Ahli, col quale sembrava praticamente fatta: 80 milioni al Napoli e per il giocatore un contratto da 40 milioni a stagione, ma si sa, con De Laurentiis non è mai facile trattare, perciò il club saudita, dopo un’ulteriore richiesta del patron partenopeo di sollevare l’offerta, ha deciso di mollare la pista che portava al nigeriano e ha deciso di puntare su Ivan Toney. A quel punto, Osimhen sembrava destinato a restare al Napoli almeno fino a gennaio, dal momento che il mercato era in chiusura e nessuna squadra sembrava essere più interessata all’acquisto dell’attaccante, che nel frattempo era stato rimpiazzato da Lukaku.

Nei primi giorni di settembre, però, è arrivata la svolta, con il Galatasaray che è riuscito a prendere Osimhen in prestito secco fino al termine della stagione. Tutto questo è stato possibile perché in Turchia il calciomercato chiudeva il 13 settembre, a differenza, per esempio, di Italia, Spagna, Francia e Inghilterra, dove la chiusura della sessione estiva di mercato era datata 30 agosto. L’impatto di Osimhen nel campionato turco è stato devastante: in due partite, il centravanti nigeriano ha già fornito due assist per i compagni, dando mostra alle sue qualità fuori dal comune e diventando fin da subito un idolo della tifoseria. L’interesse delle big europee nei confronti dell’ex centravanti del Napoli è più vivo che mai: sono in tante le squadre a tenerlo d’occhio, e, visto il suo ritorno alla casa base al termine della stagione, è altamente probabile che l’estate prossima il giocatore si trasferirà definitivamente. Ma se qualcuno si è immaginato un addio di Osimhen già a gennaio, ci ha pensato direttamente il vicepresidente del Galatasaray Hatipoglu a spegnere qualsiasi tipo di rumor: “Non c’è nessuna possibilità che Osimhen vada via a gennaio. Qui è molto felice e vogliamo farlo rimanere anche la prossima stagione”. Con queste parole, quindi, Hatipoglu non solo ha spazzato via qualsiasi tipo di possibilità di vedere Osimhen lontano da Istanbul già nella sessione di mercato invernale, ma ha addirittura annunciato che il club turco farà di tutto per trattenere l’attaccante nigeriano anche la prossima stagione, chissà se ancora in prestito o a titolo definitivo. Di Matteo Mereu