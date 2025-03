Ospitaletto, che frenata. Una vittoria in sette gare. La corsa ai pro è riaperta

Mancano sette giornate alla conclusione del cammino del girone B di serie D. Un raggruppamento che sta parlando con forte accento bresciano e che ripartirà domenica 23 con il big-match che chiamerà l’Ospitaletto capolista a rendere visita alla Folgore Caratese. La prima inseguitrice della squadra in testa si è ora portata a tre soli punti dalla formazione di Quaresmini, che ha vinto solo una volta nelle ultime sette. Sarà un appuntamento della verità per un campionato che fino a questo momento è stato guidato con autorità dagli orange: solo nelle ultime giornate hanno rallentato il ritmo e consentendo alle inseguitrici di tornare a farsi sotto.

Tra queste, pur senza sottovalutare i brianzoli e la Varesina, un discorso a parte spetta alle “cugine bresciane“ Pro Palazzolo e Desenzano. Due contendenti allestite con grandi ambizioni e che nel corso della stagione non hanno esitato a fare inserimenti importanti nella rispettiva rosa (in particolare da segnalare l’arrivo a Palazzolo di Alberto Paloschi, arrivato proprio dal Desenzano dove aveva giocato nell’ultimo anno e mezzo fino a gennaio). Il ritardo che le due inseguitrici accusano dall’Ospitaletto è legato soprattutto a qualche battuta a vuoto nella quale sono incappate le squadre di Didu e Gaburro. Entrambe, in effetti, vantano un potenziale di indubbia caratura ma, strada facendo, hanno sciupato più di una occasione. Un “peccato“ che fino al rallentamento degli arancione sembrava chiudere anzitempo i sogni di gloria delle due formazioni bresciane. Entrambe, come la Folgore, sono invece tornate prepotentemente in gioco sfruttando la frenata della squadra guidata da mister Quaresmini, che ora deve ritrovare il ritmo dei giorni migliori per tornare a consolidare il primato.