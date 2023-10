Pagelle ancona. Motorino Paolucci,. Pellizzari puntuale su ogni pallone

Perucchini 6,5: non può nulla sul colpo di testa di Misuraca, nella ripresa salva il risultato su Semprini.

Clemente 6: con Curatolo ingaggia subito un bel duello poi realizza un gol che gli mette le ali, nella ripresa va in crisi su Semprini.

Cella 6: prova di solidità.

Pellizzari 6.5: puntuale e determinato su ogni pallone, nella ripresa prende in consegna l’ex Paponi e non gli concede nulla.

Agyemang 6: bada al sodo nel primo tempo, prende coraggio sulla fascia nella ripresa.

Saco 5: ci mette solo energia e buona volontà, si perde Misuraca in occasione del gol.

Gatto 6: si limita soprattutto a fare da filtro davanti alla difesa, una prova d’ordine e concretezza.

Paolucci 6,5: motorino del centrocampo dorico, peccato l’occasione nel primo tempo.

Energe 5: comincia decisamente in ombra, poco meglio nella ripresa finché non viene sostituito.

Spagnoli 6: fa a sportellate con la difesa canarina, indispensabile anche in fase difensiva, si mangia un gol nella ripresa.

Cioffi 5: invisibile nel primo tempo, non vede mai la porta avversaria.

Nador 6: mezz’ora in campo in cui mostra personalità e generosità.

Basso 6: entra nella ripresa e prova subito a dare maggiore verticalità alla manovr.

Peli 5: prova subito a mettere a frutto la sua velocità, ma non riesce a portare qualcosa di utile alla manovra offensiva.

Mattioli e Marenco ng.

All. Colavitto 6: tre cambi al quarto d’ora della ripresa per rivitalizzare la squadra e poi gli altri due successivamente non bastano per cambiare inerzia alla partita.

Giuseppe Poli