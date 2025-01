Pagelle Gubbio. Venturi salva la porta. D’Ursi, assist vincente

VENTURI 7: Mette non una, ma due firme sulla vittoria. Da stropicciarsi gli occhi le parate su Di Maggio e Montevago a tenere sullo 0-0 la partita.

TOZZUOLO 6,5: Attento, preciso, puntuale. Più in fase difensiva che in costruzione, ma la squadra ha bisogno di queste prestazioni che danno sicurezza.

ROCCHI 6: La difesa comincia a migliorare come reparto, la sua leadership è fondamentale per continuare su questo percorso.

SIGNORINI 6: A destra è molto più a suo agio e si vede, paga l’atletismo di Lisi che lo mette in difficoltà (dal 39’ st Zallu 5,5: un paio di buone iniziative in attacco, prende un’ammonizione evitabile per un errore scolastico)

CORSINELLI 6,5: Un motorino instancabile, fa su e giù per la fascia senza tirare mai il fiato. Mette lo zampino nel gol.

IACCARINO 6,5: In mezzo al campo riesce a interpretare le due fasi con ordine, cattiveria e precisione, calibrando le qualità al punto giusto.

ROSAIA 7: Nel momento di grande difficoltà della squadra se la carica sulle spalle e segna un gol importantissimo per il morale e la classifica.

DAVID 5: È spaesato, combina errori tecnici e disattenzioni che gli costano la sufficienza. Cresce nel secondo tempo ma viene rilevato (dal 17’ st Tentardini 6: Fa il compitino, bravo a limitare le offensive avversarie)

MAISTO 5,5: Discontinuo anche all’interno della partita. Il talento è innegabile ma serve più concretezza (25’ st Franchini s.v.: torna dopo diverse settimane ma la sua gara dura 15’; dal 40’ st Faggi s.v.)

D’URSI 6,5: È il più attivo tra quelli in attacco, mette anche l’assist decisivo per il gol che vale la vittoria. Funambolico, in fase offensiva è un’arma in più che apre le difese avversarie.

TOMMASINI 5: Braccato per tutta la gara da Dell’Orco e Riccardi, soffre la loro fisicità ma ci mette del suo, riuscendo a controllare e ripulire ben pochi palloni.

FONTANA 6,5: Cominciano a intravedersi buone uscite dal basso e anche una discreta fase difensiva. Ancora da migliorare, e non poco, la fase realizzativa.

Federico Minelli