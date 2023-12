Pagelle. Il portiere Meli provvidenziale. Tante insufficienze

MELI 7: il migliore. Se il risultato è rimasto in bilico sino al 95’ lo si deve ad alcuni suoi interventi provvidenziali che hanno fatto in modo che la barca non naufragasse anzitempo.

VELTRI 5,5 : era al rientro ma è parso tra i più nervosi ed in ambasce specie nel confronto diretto con un suo coetaneo, l’interessantissimo Di Mario.

FERRANTE 5,5: ha vissuto giorni migliori. Assieme a tutto il reparto ha concesso troppo e gli ospiti debbono mangiarsi i gomiti per alcune occasioni non sfruttate.

PERETTI 5,5: al di sotto della sufficienza. Faggioli lo fa dannare e riesce solo parzialmente a contenerlo.

LONGOBARDI 6: giornata in chiaroscuro anche per lui. Merita comunque una lode per il grande spirito che ci mette sino alla fine quando sfiora il pari con un missile da fuori area.

FERRETTI 5,5: non è riuscito a dare la sua impronta, come avrebbe voluto. Vero comunque che di palloni appena giocabili ne ha avuti con il contagocce (EGHAREVBA 5,5: pochissimi lampi nel buio).

PRISCO 5,5: cerca, con scarsissimi risultati, di dare ordine alla manovra ma era un’impresa titanica che infatti non gli riesce.

MORRONE 5,5: in costante difficoltà contro il dinamismo di Petermann e Lipani. Più brillante in altre circostanze (RAPARO 6: ci mette almeno grinta e determinazione).

CARPANI 5,5: deve assolutamente ritrovarsi. Non attraversa un gran momento e lo si vede in campo dove spesso corre a vuoto.

SBAFFO 6: ci risultava che non fosse al top della condizione per il male di stagione e lo abbiamo notato. L’impegno è sempre al di sopra di ogni sospetto: la lucidità, ogni tanto è mancata.

MELCHIORRI 5,5: anche per lui una serata di totale mediocrità. Vero che non ha avuto grandi chances ma poi quella che gli è capitata non è stata finalizzata come dovrebbe un giocatore del suo spessore.