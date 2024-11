Le pagelle dell’Italia. Di Lorenzo è rinato, quell’asso di Bastoni

Roma, 14 novembre 2024 – Ecco le pagelle dell’Italia, matematicamente qualificata per i quarti di Nations League. A Bruxelles gli azzurri hanno battuto 1-0 il Belgio nel penultimo match della fase a gironi.

Donnarumma 6,5. Primo tempo da spettatore, nella ripresa pronto su Trossard e Openda, Lukaku lo grazia, il palo lo salva su Faes.

Di Lorenzo 7. Definitivamente rinato, l’assist è premio all’ottimismo della volontà, sfiora due volte il gol, la seconda lo manca per errore suo. Decisivo su Lukaku nel finale.

Buongiorno 7. Non è Calafiori, ma sigilla gli spifferi benissimo. Una certezza in più su cui contare.

Bastoni 7. Solido e autoritario soprattutto con Big Rom, bravo anche ad impostare.

Cambiaso 6,5. Diligente, nel primo tempo spinge di più, nella ripresa un paio di regali a Theate potevano costare cari (37’ st Gatti sv).

Frattesi 6. Parte col freno tirato, poi lascia liberi i cavalli alternandosi con Barella. Rischia di regalare l’assist del pareggio con un retropassaggio avventato.

Rovella 6,5. Non trema, ordinato, cresce col passare dei minuti come se non fosse al debutto assoluto in azzurro (35’ st Locatelli sv).

Tonali 7. La sblocca e poi si conferma solido nelle difficoltà. Primo gol in azzurro che chiude col passato.

Dimarco 6. Cross meno precisi del solito, grinta e sostanza, meno guizzi (23’ st Udogie 6).

Barella 7. battezza subito l’inedito ruolo di trequartista innescando il primo gol con un tocco morbido per Di Lorenzo, poi regala un esterno alla Modric che meritava il raddoppio (35’ st Raspadori sv).

Retegui 6. Un po’ solo, sgomita meno del solito, si fa parare il raddoppio e poi spara fuori un’altra chance (23’ st Kean 6. Si mangia il colpo del ko aspettando troppo per tirare).

All. Spalletti 6,5. L’Italia non soffre per un tempo, nel secondo smette di comandare e scopre la paura nonostante i cambi, e sempre su situazioni ben note.

Voto squadra: 7.