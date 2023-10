Pallone d'Oro 2023, la cerimonia: orario e dove vederla

Parigi, 30 ottobre 2023 - Ci siamo. Nella serata odierna, a Parigi, verrà assegnato il Pallone d'Oro. Il grande favorito è Lionel Messi, alla luce del successo con la sua Argentina al Mondiale in Qatar. Dovessero essere confermati i pronostici, per la stella ex Barcellona si tratterebbe dell'ottava vittoria dopo quelle nel 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 e 2021. La Pulce succederebbe così a Karim Benzema. A completare il podio dovrebbero essere Kylian Mbappé, finalista al Mondiale con la Francia, ed Erling Haaland, che con il Manchester City ha trionfato in Premier League e soprattutto in Champions League. L'unico italiano presenta nella lista dei 30 candidati è Nicolò Barella, mentre sono tre - oltre al centrocampista interista - i calciatori della nostra Serie A, ossia Lautaro Martinez, Victor Osimhen e Khvicha Kvaratskhelia. Oltre al Pallone d'oro maschile, verrà consegnato pure quello femminile e saranno premiati con il trofeo Kopa il miglior giocatore under 21 e con il trofeo Yashin il miglior portiere.

La lista dei candidati al Pallone d'Oro

Julian Alvarez (Manchester City), Nicolò Barella (Inter), Jude Bellingham (Real Madrid), Karim Benzema (Real Madrid), Yassine Bounou (Al-Hilal), Kevin De Bruyne (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Ilkay Gundogan (Manchester City), Josko Gvardiol (Manchester City), Erling Haaland (Manchester City), Harry Kane (Bayern), Min-Jae Kim (Bayern), Randal Kolo Mouani (PSG), Khvicha Kvaratskhelia (Napoli), Robert Lewandowski (Barcellona), Emiliano Martinez (Aston Villa), Lautaro Martinez (Inter), Kylian Mbappé (PSG), Lionel Messi (Inter Miami), Luka Modric (Real Madrid), Jamal Musiala (Bayern), Martin Odegaard (Arsenal), Andrè Onana (Manchester United), Victor Osimhen (Napoli), Rodri (Manchester City), Boukayo Saka (Arsenal), Mohamed Salah (Liverpool), Bernardo Silva (Manchester City), Vinicius Junior (Real Madrid).

Orario e dove vedere la cerimonia

La cerimonia, in programma al Theatre du Chatelet di Parigi, è in programma per oggi, lunedì 30 ottobre, con inizio alle 20:30. L'annuncio del vincitore dovrebbe arrivare attorno alle 22. A trasmettere in diretta l'evento saranno Sky Sport 24 (numero 200 di Sky) e Canale 20 del digitale terrestre. A disposizione anche la modalità streaming, rappresentata da Sky Go, Now, Mediaset Infinity e il canale YouTube de L'Equipe.

L'albo d'oro

1956: Stanley Matthews (Ing), 1957: Alfredo Di Stefano (Spa), 1958: Raymond Kopa (Fra), 1959: Alfredo Di Stefano (Spa), 1960: Luis Suarez (Spa), 1961: Omar Sivori (Ita), 1962: Josef Masopust (Cze), 1963: Lev Yashin (Urss), 1964: Denis Law (Sco), 1965: Eusebio (Por), 1966: Bobby Charlton (Ing), 1967: Florian Albert (Ung), 1968: George Best (Nir), 1969: Gianni Rivera (Ita), 1970: Gerd Muller (Ger), 1971: Johan Cruyff (Ola), 1972: Franz Beckenbauer (Ger), 1973: Johan Cruyff (Ola), 1974: Johan Cruyff (Ola), 1975: Oleg Blokhin (Urss), 1976: Franz Beckenbauer (Ger), 1977: Alan Simonsen (Dan), 1978: Kevin Keegan (Ing), 1979: Kevin Keegan (Ing), 1980: Karl-Heinz Rummenigge (Ger), 1981: Karl-Heinz Rummenigge (Ger), 1982: Paolo Rossi (Ita), 1983: Michel Platini (Fra), 1984: Michel Platini (Fra), 1985: Michel Platini (Fra), 1986: Igor Belanov (Urss), 1987: Ruud Gullit (Ola), 1988: Marco van Basten (Ola), 1989: Marco van Basten (Ola), 1990: Lothar Matthaeus (Ger), 1991: Jean Pierre Papin (Fra), 1992: Marco van Basten (Ola), 1993: Roberto Baggio (Ita), 1994: Hristo Stoichkov (Bul), 1995: George Weah (Lbr), 1996: Matthias Sammer (Ger), 1997: Ronaldo (Bra), 1998: Zinedine Zidane (Fra), 1999: Rivaldo (Bra), 2000: Luis Figo (Por), 2001: Michael Owen (Ing), 2002: Ronaldo (Bra), 2003: Pavel Nedved (Cze), 2004: Andrei Shevchenko (Ucr), 2005: Ronaldinho (Bra), 2006: Fabio Cannavaro (Ita), 2007: Kakà (Bra), 2008: Cristiano Ronaldo (Por), 2009: Lionel Messi (Arg), 2010: Lionel Messi (Arg), 2011: Lionel Messi (Arg), 2012: Lionel Messi (Arg), 2013: Cristiano Ronaldo (Por), 2014: Cristiano Ronaldo (Por), 2015: Lionel Messi (Arg) 2016: Cristiano Ronaldo (Por), 2017: Cristiano Ronaldo (Por), 2018: Luka Modric (Cro), 2019: Lionel Messi (Arg), 2020: non assegnato, 2021: Lionel Messi (Arg), 2022: Karim Benzema (Fra).

