Pallone d’oro 2024, giornalista della Namibia contro Florentino Perez: “È un frustrato"

Madrid, 26 novembre 2024 – Fa ancora rumore la consegna dell’ultimo Pallone d’oro a Rodri, a discapito del giocatore del Real Madrid Vinicius. Se negli scorsi giorni si erano inseriti nella vicenda anche Raphinha e Neymar, che sotto un post su Instagram che riportava le parole di Rodri verso Vinicius avevano commentato in favore del proprio compagno di nazionale, ora è direttamente il patron del Real Madrid a trattare la situazione. Durante l’ultima assemblea dei soci del Real Madrid, infatti, il presidente dei blancos Florentino Perez, aveva definito sorprendente il fatto che alcuni paesi come l’India non avessero votato per l’assegnazione del premio, nonostante la grandezza e il numero elevatissimo di abitanti, mentre ad altre nazioni decisamente più piccole, come Namibia, Uganda, Albania e Finlandia, fosse stato concesso di votare.

Il presidente del Real ha voluto sottolineare come senza i voti di queste nazioni il premio sarebbe andato a Vinicius anziché a Rodri. Nelle ultime ore, tuttavia, è arrivata la risposta secca di uno dei diretti interessati, ossia Sheefeni Nicodemus. Il giornalista namibiano ha voluto ribattere alle affermazioni del presidente dei blancos, definendolo come una persona frustrata e accusandolo di non dare il giusto rilievo al suo paese e agli altri menzionati soltanto perché inferiori di numero rispetto ad altri.

Tra l’altro, il giornalista Namibiano aveva scelto proprio un calciatore del Real Madrid come miglior giocatore dell’anno: Bellingham, seguito poi da Rodri e da Yamal. Le polemiche legate al Pallone d’oro, quindi, non sembrano essere finite, nonostante sia passato praticamente un mese dal giorno della cerimonia che aveva visto Rodri trionfare proprio davanti a Vinicius Jr, con Bellingham che completava il podio. Tuttavia, questo non è il primo caso nel quale il presidente del Real Madrid è stato attaccato dalla stampa in merito al premio di miglior giocatore del 2024. Nei giorni successivi all’assegnazione del Pallone d’oro, infatti, erano state mosse diverse critiche verso Florentino Perez, dato che, dopo aver saputo che il premio sarebbe stato assegnato a Rodri, aveva impedito a tutti i tesserati del Real di raggiungere il Théâtre du Châtelet di Parigi, luogo nel quale sarebbe andata in scena la cerimonia. Questa mossa del presidente dei blancos fu molto contestata dalla stampa internazionale, dal momento che il club spagnolo vinse il premio come miglior club maschile e che Carlo Ancelotti trionfò tra i migliori allenatori dell’anno, ma né il mister né la squadra erano presenti. L’assenza del Real nella cerimonia fece tantissimo rumore, tanto che il giornalista francese Vincent Duluc arrivò addirittura a etichettare il Real Madrid come una squadra che “calpesta i valori dello sport”.