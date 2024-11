Pallone d’oro, polemiche infinite: Neymar e Raphinha infiammano i social

Madrid, 23 novembre 2024 – Il Pallone d’oro è stato consegnato ormai da un mese, ma le polemiche intorno a questo premio non sembrano volersi placare. Quello del 2024 probabilmente è stato il Pallone d’oro più discusso di sempre, con alcuni fatti che hanno profondamente segnato sia la cerimonia che i giorni antecedenti e immediatamente successivi ad essa. Il primo è stato sicuramente il battibecco tra Vinicius e Gavi durante il clasico quando, sul risultato di 4-0 per il Barcellona, il calciatore del Real Madrid ha risposto alla provocazione dell’avversario facendogli notare come, secondo lui, il lunedì successivo avrebbe ritirato il premio come miglior giocatore dell’anno appena trascorso. Poi c’è stata l’indiscrezione secondo la quale sarebbe stato Rodri a vincere il trofeo (così come è stato), che ha fatto sì che tutti i dipendenti del Real Madrid disertassero la cerimonia per protesta, con diverse critiche da parte dei maggiori organi di stampa calcistici. Tuttavia, a distanza di un mese, la vicenda non sembra ancora essersi calmata, anzi, si è arricchita di due nuovi protagonisti: Neymar e Raphinha.

Tutto è partito dalle dichiarazioni di Rodri di qualche giorno prima che, a proposito di Vinicius, aveva detto: “Vinicius è uno dei migliori al mondo. È un ragazzo intelligente e si renderà conto che più presterà attenzione al campo, meglio sarà. Gli atleti sono anche ciò che rappresentano all’esterno ed è importante prendersi cura di quell’aspetto. Ho votato per lui e Carvajal”. A queste parole, non particolarmente irriverenti o provocatorie, hanno risposto Neymar e Raphinha, compagni di squadra nel Brasile di Vinicius, i quali, sotto un post su Instagram che riportava queste dichiarazioni hanno replicato con “Ora è diventato un chiacchierone” (Neymar) e “Parlare male degli altri per distinguersi è il massimo dell’incompetenza” (Raphinha). Insomma, a distanza di un mese il Pallone d’oro del 2024 fa ancora discutere, con i brasiliani che non hanno ancora accettato la sconfitta del numero 7 a scapito del centrocampista del Manchester City che, nel frattempo, ha parlato anche di un possibile interessamento del Real Madrid. Nelle scorse ore, infatti, il numero 16 del Manchester City ha discusso anche del suo futuro, rivelando come, qualora arrivasse un’offerta dal Real Madrid, non potrebbe non prenderla in considerazione, data la grandezza del club spagnolo. In ogni caso, per ora il centrocampista spagnolo ha ancora due anni di contratto con il Manchester City, e la permanenza di Guardiola è un incentivo molto importante per la sua permanenza.