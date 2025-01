PANCHINE GIREVOLI. Deschamps lascerà la Francia nel 2026

Didier Deschamps ha deciso di dire basta. Il ct della Francia, in carica dall’8 luglio 2012, ha rivelato che lascerà la panchina dei transalpini al termine della Coppa del Mondo 2026, alla scadenza del suo contratto. "Sono in panchina dal 2012, mi fermerò nel 2026 con la Coppa del Mondo. Ho fatto il mio tempo sempre con la stessa voglia e passione di mantenere la nazionale ai vertici. Bisogna saper dire basta, c’è una vita anche dopo. La Francia rimarrà in alto come lo è da tanti anni". Intanto, la caccia al sostituto è già partita e un nome su tutti sembra in pole position: Zinedine Zidane.

Restando in tema di panchine, da ieri Julen Lopetegui non è più l’allenatore del West Ham. Lasciano gli Hammers anche tutti i componenti dello staff tecnico. Al momento, il candidato numero uno per la panchina è Graham Potter con l’annuncio che sembrerebbe imminente. Con quello di Lopetegui, salgono già a cinque gli esoneri in questa stagione di Premier League.