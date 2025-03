Pareggite Pro Sesto. Undici “X“ in stagione. Alta classifica lontana

Ultima settimana di sosta prima del rush finale: sette partite per decidere i destini delle squadre lombarde nel girone B di Serie D. Un campionato dove tutto è in bilico, con le milanesi che continuano a lottare per migliorare la propria classifica. Tra queste c’è la Pro Sesto, attualmente ottava con 41 punti. Un piazzamento che la tiene ben lontana dalla zona playoff. La squadra guidata da Angellotti, che ha da poco festeggiato un anno sulla panchina biancoceleste, ha alternato risultati sorprendenti a una lunga serie di pareggi: ben 11 in stagione.

Chi invece si trova in piena crisi è il Sangiuliano City, scivolato al quattordicesimo posto dopo aver incassato quattro sconfitte nelle ultime cinque gare. Il problema principale? I gol (29). Un deficit offensivo aggravato dal trasferimento di Marco Vassallo al Brusaporto lo scorso gennaio: l’attaccante, incredibilmente, è ancora il miglior marcatore della squadra.

Di tutt’altro tenore il cammino del Club Milano. I biancorossi hanno dimostrato carattere sin dall’inizio e negli ultimi mesi hanno trovato nel bomber Petar Rankovic il trascinatore decisivo. La squadra ha allontanato la zona playout e ora vede la salvezza sempre più vicina. Con sette punti di vantaggio sulla zona calda, si può guardare con fiducia alle ultime sette battaglie della stagione.