Pari in rimonta. Lumezzane mai domo. Pro Vercelli agganciata

di Luca Marinoni Un Lumezzane indomabile conquista sul campo della Pro Vercelli un risultato positivo (3-3) di assoluto rilievo. Nonostante le numerose assenze e qualche errore di troppo, la squadra di Franzini riesce a tener testa sino al termine ad un avversario affamato di punti come le bianche casacche. Il pareggio colto con volontà e coraggio sul terreno del Piola conferma le qualità dei valgobbini che, pur costretti a rinviare ancora una volta l’appuntamento con la vittoria, rimangono così agganciati alla desiderata zona playoff.

Il primo tempo è di marca locale, con Iotti (11’) e Coppola (41’) che puniscono le imprecisioni della retroguardia valgobbina e firmano il 2-0 che a metà gara sembra chiudere l’incontro. Non è così, però, per i rossoblu che nella ripresa tornano in campo davvero con il fuoco in corpo e in soli cinque minuti raddrizzano la situazione con le reti di Pannitteri e Deratti. La gioia dei bresciani è però di breve durata e al 13’ l’arbitro assegna un rigore per un contatto tra Deratti e Comi. Proprio Comi trasforma con precisione la massima punizione che riporta in vantaggio la Pro Vercelli. I valgobbini sono costretti ad un nuovo inseguimento, ma non demordono e si spingono con decisione dalle parti di Rizzo. A dieci dal termine arriva il guizzo di Iori che, in bello stile, sigla la rete del definitivo 3-3 che premia la ferrea volontà degli ospiti.