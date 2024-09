Il Parma al Fantacalcio: i titolare, chi comprare, chi evitare

Milano, 25 agosto 2024 - Se il buongiorno si vede dal mattino, questo Parma togliersi qualche soddisfazione al ritorno in Serie A. Sono passate due giornate, ancora è prestissimo per dare giudizi e la possibilità che gli emiliani calino di condizione nella seconda parte dell'anno (come accade spesso a tante "piccole" del campionato) è dietro l'angolo, ma sta di fatto che il pareggio, stretto, con la Fiorentina alla prima e la bella vittoria sul Milan qualcosa dicono.

La squadra di Pecchia, che ha dominato la Serie B la passata stagione, non ha rivoluzionato la rosa. Non ne ha avuto bisogno, perché la promozione del Parma è anche e soprattutto frutto di una attenta programmazione che ha permesso al tecnico di avere a disposizione una squadra con giocatori pronti per il salto di categoria. Uno su tutti Dennis Man, l'ala rumena che nelle prime due giornate ha già timbrato il cartellino per due volte e già volto degli emiliani. Assieme a lui il connazionale Valentin Mihaila, un po' più indietro rispetto a Man, ma comunque un giocatore da tenere d'occhio sia in ottica fantacalcio che per il campionato. Dal mercato pochi arrivi ma importanti: Suzuki in porta che, tolta l'incertezza sulla punizione di Biraghi contro la Fiorentina, contro il Milan ha fatto vedere buone cose; il secondo è Emanuele Valeri, terzino sinistro di spinta classe 1998. Valeri è stato il primo acquisto dell'estate e Pecchia lo ha voluto fortemente: sarà lui il titolare sulla fascia. Un ruolo, quello del terzino, che per il gioco di Pecchia è molto importante. Il tecnico si affida spesso a un 4-2-3-1 dove gli esterni sono molto presenti anche in attacco. Insomma, un calcio propositivo ma senza concetti troppo estremi. Il centrocampo ruota tutto intorno alla figura di Adrian Bernabé e già lo si è visto nelle prime due: lo spagnolo può agire da trequartista o da mediano, tutto dipende dagli avversari. Contro la Fiorentina ha giocato in mezzo alle ali Man e Mihaila, contro il Milan ha fatto coppia con Estevez più dietro. La coppia rumena davanti ha tanta libertà di giocare uno contro uno, cercando sempre di saltare l'uomo e appoggiarsi su Bonny, un attaccante bravo a giocare spalle alla porta ma che sa anche scendere per dare una mano ai compagni. Il campionato è lungo, ma il Parma lo ha cominciato nel migliore dei modi.

La formazione titolare e i tiratori dei calci piazzati

Come anticipato, l'idea di gioco di Pecchia ruota attorno al 4-2-3-1 che, in corso d'opera e in caso di necessità, può diventare 4-3-3. Tra i pali c'è Zion Suzuki, con Chichizola come secondo. In difesa rigorosamente linea a quattro con, da destra a sinistra: Del Prato, Osorio, Circati e Valeri. Davanti alla difesa la coppia sarà spesso Hernani (al momento infortunato, ma sulla via del ritorno per la terza di campionato) con Estevez, ma attenzione a Bernabé che può giocare anche basso. Nella probabile lo spagnolo lo inseriamo come trequartista, in mezzo alla coppia Man-Mihaila che già sta facendo vedere tutto il suo potenziale. Davanti la punta titolare è il francese Bonny.

Calci piazzati: Adrian Bernabé, Dennis Man

Rigori: Dennis Man, Azevedo Hernani

I consigliati

Due gol nelle prime due di campionato come ciliegina sulla torta di due prestazioni eccellenti: Dennis Man è uno dei due consigliati del Parma. In Emilia si aspettano il definitivo salto di qualità del rumeno e, dato questo inizio, questo può essere l'anno buono. Al fantacalcio è listato centrocampista e può fare tranquillamente tra i 7 e 10 gol, dunque un buonissimo primo slot anche a otto, ma il prezzo lieviterà dopo questo inizio. L'altro è Adrian Bernabé che in queste due giornate è passato un po' sottotraccia, ma la qualità non gli manca affatto e, soprattutto, tira anche i piazzati per qualche bonus leggero e pesante.

Le scommesse

Gli uomini di punta del Parma sono i due citati tra i consigliati, ma loro arrivano subito dopo e possono essere acquistati a cifre di gran lunga inferiori. Le scommesse del Parma sono Ange-Yaon Bonny e Valentin Mihaila. L'attaccanate classe 2003 è cresciuto enormemente l'anno scorso giocando principalmente da prima punta. Bonny è un mix di potenza fisica, atletismo e tecnica e come visto nelle prime due giornate da una grande mano ai suoi compagni anche in fase d'impostazione. In una lega a otto può essere un valido 4/5 slot. Per quanto riguarda l'esterno rumeno è uno dei giocatori con il dato di expected goal più alti nelle prime due giornate, ma non è riuscito ancora a mettere il suo nome nel tabellino. Se l'uomo di punta è Man, a un prezzo ben più contenuto potete portarvi a casa un giocatore che può coprire il 3/4 slot a centrocampo.

Gli sconsigliati

Come tante squadre piccole il rischio, soprattutto a campionato inoltrato o alla fine quando i giochi sono fatti, di subire goleade è altro. Ecco che gli sconsigliati del Parma sono Zion Suzuki e i difensori centrali. In leghe numerose, o come ultimi slot in fantacalci a otto, si possono acquistare per avere la garanzia del voto e per avere giocatori che in situazioni di estrema crisi possono essere schierati.