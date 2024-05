La Cremonese fa visita alla neopromossa Parma e pensa ai playoff

Penultimo appuntamento della stagione regolare per la Cremonese, che domenica renderà visita al Parma capolista. Nell’occasione gli emiliani dell’ex Pecchia festeggeranno davanti al loro pubblico la promozione appena conquistata in serie A, ma lo stesso tecnico gialloblù ha voluto mantenere alta la guardia, ribadendo di voler tenere stretto il primo posto sino al traguardo. Sul fronte opposto la formazione grigiorossa, ormai esclusa dalla promozione diretta, si appresta a giocare al “Tardini” soprattutto con l’intento di consolidare l’attuale quarto posto (respingendo il possibile assalto del Catanzaro e, magari, vedendo se è possibile avvicinarsi alla terza piazza del Venezia) e compiere un passo di avvicinamento positivo alle partite dei playoff che decideranno l’esito dell’intera stagione (senza ulteriore possibilità di appello). Proprio in vista degli attesi spareggi mister Stroppa ha fatto capire che potrà presentare diverse “variazioni sul tema” in casa della prima della classe. Novità che hanno il duplice scopo di offrire la possibilità a giocatori fin qui poco utilizzati di mettersi in mostra da una parte e, dall’altra, di preservare da possibili “incidenti” elementi che devono fare i conti con qualche acciacco di troppo. Stando così le cose, sono diversi i ballottaggi che accompagneranno il tecnico cremonese sino al momento di compilare la distinta, mentre rimane chiaro lo spirito con il quale la Cremonese dovrà sfidare il suo “vecchio maestro” Pecchia, che ha appena festeggiato la sua terza promozione da allenatore. In effetti mister Stroppa chiede ai suoi di giocare con la massima attenzione, facendo proprio con i primi della classe una sorta di prova generale delle partite dei play off, sfide che non si potranno sbagliare e che dovranno far arrivare sino in fondo il cammino dei grigiorossi. Dopo la flessione delle scorse settimane, la compagine di mister Stroppa è tornata al successo con il Pisa ed è riuscita ad incamerare tre punti che hanno restituito fiducia a Bianchetti e compagni. Una convinzione ritrovata da far fruttare sul campo sino al duello finale che metterà in palio il terzo ed ultimo biglietto utile per ritornare in quella serie A nella quale tutta la Cremonese è chiamata a credere fino in fondo. Probabili formazioni Parma (4-2-3-1): Chichizola; Del Prato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Hernani; Partipilo, Mihaila, Bernabé; Bonny. All: Pecchia. Cremonese (3-5-2): Saro; Antov, Bianchetti, Marrone (Quagliata); Ghiglione, Pickel (Collocolo), Castagnetti, Buonaiuto (Johnsen/Falletti), Sernicola (Zanimacchia); Vazquez, Tsadjout (Afena-Gyan/Ciofani). All: Stroppa. La partita si giocherà omenica 5 maggio, alle ore 15, allo Stadio Tardini di Parma e sarà visibile su Sky Sport e Dazn.