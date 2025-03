Monza-Parma 1-1: Izzo illude i brianzoli, prima del pari di Bonny

Monza 15 marzo 2025 – Due episodi decidono la gara dell'U-Power Stadium e sostanzialmente non accontentano nessuna delle due squadre in campo. La sfida salvezza tra Monza e Parma termina in parità sul punteggio di 1-1, i lombardi non trovano così il successo che poteva riaccendere le loro speranze salvezza, così come gli emiliani non riescono ad allungare in maniera convincente sulla zona rossa. Le due reti arrivano nella ripresa, quando al vantaggio di Izzo risponde Bonny, con un bel tiro a giro.

Primo tempo

La sfida contro gli emiliani è fondamentale per tenere in vita le speranze di salvezza dei lombardi, Nesta può solo vincere e allora dentro il miglior Monza possibile. Davanti a Turati la linea difensiva è composta da Pereira, Izzo e D'Ambrosio. A destra corre Birindelli, con Kyriakopoulos sul lato opposto, i mezzo ci sono Zeroli, Bianco e Castrovilli a comporre la mediana brianzola. In attacco la coppia offensiva è composta da Dany Mota e Keita Baldé. Dall'altra parte Chivu ha la chance non solo di mettere da parte punti preziosi, ma di condannare quasi definitivamente i lombardi. Suzuki è l'uomo scelto tra i pali, mentre in difesa spazio a Leoni e Valenti al centro della difesa, con Delprato e Valeri sulle fasce. Keita ed Estevez saranno gli uomini d'ordine in mediana, mentre Bernabé ha il compito di inventare e accendere la manovra offensiva. Per il tridente ci sono Almqvist e Man ad agire sulle fasce, mentre debutto dal primo minuto per Pellegrino, dopo la doppietta dell'ultima giornata.

Ritmi bassi nell'avvio di gara, si percepisce dall'atteggiamento delle due squadre in campo un pizzico di timore. La gara non è ancora decisiva, ma non c'è dubbio che questi punti abbiano un peso specifico elevato nella stagione di entrambe le squadre. Leggermente meglio il Parma nelle primissime battute, grazie a un buon palleggio, anche se poco incisivo nella metà campo avversaria. Il primo tentativo in porta però è per il Monza, con il tentativo di Birindelli da centro area, sul cross di Kyriakopoulos, il tiro esce però centrale e bloccato da Suzuki, senza difficoltà.

Pochi acuti nella prima parte di questa gara, c'è tanta attenzione da parte di entrambe le squadre alla fase difensiva. Nell'ultimo quarto d'ora del primo tempo le due squadre sembrano prendere confidenza e cominciano ad accendere le emozioni dell'incontro. Pericolosa la conclusione da fuori area di Bianco quando il cronometro indica il minuto 28: attento Suzuki a deviare in corner il tentativo del centrocampista avversario. Il Parma appare un pizzico confusionario in fase offensiva, finendo molto spesso per sbagliare passaggi importanti quando trova ritmo in transizione d'attacco. Fa molto meglio invece la squadra di Nesta, mettendo anche in difficoltà la retroguardia emiliana.

Il Parma però reagisce e al 38' costruisce la migliore azione del proprio primo tempo. Man questa volta non sbaglia il suggerimento per Almqvist, il quale si libera molto bene in poco spazio, ma il suo tiro non inquadra lo specchio della porta di Turati. I biancorossi provano a reagire nei minuti conclusivi di questa prima frazione, senza però mettere grande apprensione a Suzuki. La spinta dei brianzoli c'è, ma manca un pizzico di organizzazione per trasformarla in occasioni da gol. Così dopo 45' di gioco più uno di recupero, squadre al riposo sul punteggio di 0-0.

Secondo tempo

Parte forte il Parma nelle prime battute del secondo tempo, una ripresa che si apre senza sostituzioni né da una parte né dall'altra. Gli emiliani con due ottimi recuperi a metà campo riescono infatti a costruire due belle ripartenze verticali nella corsia centrale del campo. Nella prima occasione è Almqvist a portare palla, fino poi a concludere dal limite dell'area: il mancino a giro dello svedese resta centrale ed è bloccato da Turati. Decisamente più difficile invece la parata dell'estremo difensore brianzolo al 48' quando è Pellegrino a condurre palla e calciare dai venti-venticinque metri sulla ripartenza. Tentativo potente e ben indirizzato da parte dell'argentino: vola il portiere classe 2001 per deviare a mano aperta il tiro in calcio d'angolo. Arriva anche la reazione del Monza, con una belle giocata di Mota su Leoni, sul quale il difensore parmense è costretto a spendere il primo giallo della gara.

Le due squadre sembrano essersi date una scossa dopo un primo tempo molto piatto e se è il Parma a fare più paura nelle prime battute della ripresa, è il Monza invece a sbloccare il risultato. Sugli sviluppi di calcio d'angolo pallone in area di rigore che filtra e arriva sul secondo palo. Ne approfitta Izzo, che con il piatto destro calcia in maniera sporca ma efficace verso la porta, beffando Suzuki. Dopo due anni il difensore campano torna al gol e vale l'1-0 dei brianzoli contro i ducali all'U-Power Stadium quando il minuto è il 60'. La rete subita spinge Chivu a operare addirittura una tripla sostituzione: entrano Balogh, Hernani ed Haj Mohamed, al loro posto lasciano il terreno di gioco Leoni, unico ammonito dell'incontro, Estevez e Man.

Cambia ancora assetto il Parma per aumentare la pressione, entra allora Bonny, il quale prende il posto di Almqvist, andando così a disegnare un 4-4-2 per i ducali. Dall'altra parte anche Nesta si gioca le sue prime sostituzioni: entrano Akpa Akpro e Ciurria, per Castrovilli e Brinideli. Gli ingressi dei giocatori brianzoli sono anticipati dal cartellino giallo per Haj Mohamed a causa delle proteste. La partita entra nel suo ultimo quarto d'ora: emiliani con tutti gli effettivi nella metà campo dei padroni di casa, mentre il Monza soffre. Nesta vuole mantenere il vantaggio e si affida a Lekovic e Gagliardini, togliendo dal campo Kyriakopoulos e Bianco.

Chivu invece crede nel pareggio e spinge ancora inserendo anche Ondrejka per Bernabé e alla fine il tecnico rumeno può festeggiare il gol del pareggio della sua squadra. Molto bravo Bonny sulla corsia di sinistra sfilare i suoi marcatori, fino ad arrivare al limite dell'area. Il francese prende la mira e con il destro a giro mette il pallone sotto l'incrocio sul palo lontano. Inutile il tuffo di Turati, la palla gonfia la rete e vale l'1-1. Risultato di nuovo in equilibrio quando la gara ha toccato il minuto numero 85 di gioco.

Per il rush finale Nesta prova ad affidarsi all'esperienza di Caprari, il quale rileva Zeroli, ma è ancora il Parma a premere sull'acceleratore nei minuti di recuperi. Turati molto bravo a sventare un paio di occasioni pericolose nella propria area di rigore, mentre in casa ducale viene ammonito Hernani. La sostanza della gara non cambia però durante i minuti finali, al triplice fischio di Manganiello infatti il risultato è ancora di 1-1. Un punto a testa dunque per Monza e Parma, un pareggio che non aiuta nessuna delle due squadre in lotta per la salvezza.