Atalanta-Inter: Gasp con Lookma e Retegui, Inzaghi con la Thu-La. Probabili e orari tv

Bologna, 15 marzo 2025 – Tre squadre in tre punti. Parte la volata Scudetto e lo fa immediatamente con un big match. Al Gewiss Stadium, l’Atalanta terza con 58 punti affronta l’Inter prima con 61, mentre in mezzo c’è il Napoli di Conte con 60. La Dea si porta dietro l’entusiasmo per il sacco di Torino contro la Juve, 0-4, ed è tornata prepotentemente in corsa dopo i recenti pareggi interni contro Cagliari e Venezia. Dall’altra parte l’Inter, che è in corsa su tre fronti e avrà il calendario più duro dato che può ancora portare a casa il triplete tra campionato, Coppa Italia (semifinale col Milan) e Champions League (quarti contro il Bayern Monaco). Quella di domenica sera sarà soprattutto la sfida tra gli attacchi, che sono i più prolifici. Mateo Retegui e Ademola Lookman da una parte, Lautaro Martinez e Marcus Thuram dall’altra: sfida stellare. Spettatore interessato il Napoli, che gioca a mezzogiorno e mezza al Penzo di Venezia contro la squadra di Di Francesco. E’ il primo bivio Scudetto e si presenta in un marzo che poi si interromperà l’ultima sosta nazionali della stagione: arriva la fase calda della stagione.

Probabili formazioni

Diverse assenze da una parte e dall’altra, ma big match che promette spettacolo e gol. Gasp senza Cuadrado, Kossounou, Scalvini, Scamacca e Posch, Inzaghi privo di Darmian, De Vrij, Dimarco, Zielinski e Zalewski. La Dea si schiererà con il consueto 3-4-2-1 con Djimsiti, Hien e Kolasinac in difesa, Bellanova e Zappacosta gli esterni di centrocampo, Ederson e De Roon la classica coppia centrale. In avanti, Pasalic e Lookman i due sotto punta dietro Retegui. Nell’Inter canonico 3-5-2 con Pavard, Acerbi e Bastoni come terzetto difensivo, sulle fasce, senza Dimarco, spazio ancora ad Augusto a sinistra e Dumfries a destra, mentre in mezzo scelte classiche con Calhanoglu perno e la coppia Barella-Mkhitaryan ai lati. In avanti torna la Thu-La. ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, Lookman; Retegui. All. Gasperini. INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Precedenti

Sono ben 142 i precedenti tra Atalanta e Inter con 79 vittorie interiste, 36 pareggi e 27 vittorie per i bergamaschi. Il primo precedente della storia risale al 12 dicembre 1937 e a Bergamo finì 1-1, poi l’anno successivo la prima vittoria milanese per 1-0 in casa, mentre la prima firma per la Dea risale al 3 febbraio 1946 per 2-1. L’Inter arriva alla sfida forte di sette vittorie consecutive e uno score impressionante di 14 risultati positivi nelle ultime 15 sfide contro gli orobici. Per ritrovare l’ultima vittoria dell’Atalanta bisogna tornare all’11 novembre 2018 quando a Bergamo terminò 4-1 (Hateboer, Mancini, Djimsiti e Gomez da una parte e Icardi dall’altra). Per quanto riguarda i precedenti a Bergamo si registrano 27 vittorie interiste, 17 successi per la Dea e 24 pareggi. L’anno scorso la sfida al Gewiss Stadium vide la vittorie della squadra di Inzaghi per 1-2 grazie ai gol di Calhanoglu e Lautaro (per l’Atalanta Scamacca).

Inzaghi: “Due squadre che hanno entusiasmo”

Si prospetta una partita entusiasmante e spettacolare tra due formazioni che attaccano e segnano molto. L’Atalanta si è ripresa dopo i recenti pareggi casalinghi e ha sbancato lo Stadium, l’Inter viene dalla qualificazione ai quarti di finale di Champions e punta al Triplete con anche la Coppa Italia in ballo. Il pensiero di Simone Inzaghi alla vigilia: “Si affrontano due squadre che hanno entusiasmo – le sue parole – Conosciamo molto bene le caratteristiche dell’Atalanta, squadra che ha un percorso importante sia in Italia che in Europa e da parte nostra servirà un approccio importante alla partita. Serviranno aggressività e determinazione”. Inzaghi chiede concentrazione massima perché l’Atalanta ha un potenziale offensivo di primissimo livello: “Dovremo essere lucidi e concentrati, ci saranno tanti duelli e servirà fare le scelte giuste durante la partita”, il mantra del tecnico nerazzurro. Si diceva degli attacchi, il totale tra Inter e Atalanta fa 126 gol: “Due squadre che sviluppano un calcio moderno e che segnano tanto. A entrambe piace il gioco offensivo e l’approccio sarà fondamentale. Dobbiamo imparare dalla partita col Monza dove siamo andati sotto anche se la squadra è stata brava a ribaltare la partita”.

Arbitro della sfida

Per la sfida Scudetto è stato designato il signor Massa di Imperia, coadiuvato dagli assistenti Carbone e Meli e dal quarto ufficiale Sozza. Al Var Di Bello e Marini. Per quanto riguarda l’Inter, sono 28 i precedenti con Massa con 18 vittorie nerazzurre, 5 pareggi e 5 sconfitte. Ultimo precedente Roma-Inter 0-1 del 20 ottobre 2024. 24 i precedenti con l’Atalanta con un bilancio di 8 vittorie nerazzurre, 6 pareggi e 10 sconfitte. Ultimo precedente Lazio-Atalanta 1-1 del 28 dicembre 2024. Massa ha già arbitrato in passato un Atalanta-Inter. Era il 16 gennaio 2022 e terminò zero a zero.

Dove vederla in tv

Atalanta-Inter, valevole per la ventinovesima giornata di Serie A, si gioca domenica 16 marzo alle ore 20.45 al Gewiss Stadium di Bergamo. Diretta esclusiva sulla piattaforma Dazn, visibile (anche in chiaro) tramite apposita app, con telecronaca di Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni. Per gli abbonati Sky, che hanno sottoscritto anche l'abbonamento Zona Dazn, la partita sarà visibile anche sul canale 214 di Sky. E' tutto pronto per il primo scontro diretto Scudetto in cui l'Inter potrebbe togliere di mezzo una rivale, mentre la Dea potrebbe raggiungere e inguaiare la capolista. A Bergamo la sfida tra due grandi attacchi. Ci sarà da divertirsi.