DOPO TRE ANNI. Il Parma in serie A. E Pecchia fa tris

Sono passati 1094 giorni, dall’ultima volta: sono quelliche ha impiegato il Parma a ritrovare la serie A. Tre stagioni che hanno trovato il coronamento nel campionato appena ’chiuso’ con la promozione aritmetica del gruppo di mister Fabio Pecchia, abbonato al grande salto dalla B alla A, il terzo nella sua ancora giovane carriera. Il punto decisivo è stato conquistato con il pareggio al San Nicola in casa del Bari, che ha chiuso il discorso con due partite di anticipo sulla fine della stagione. Pecchia aveva già centrato lo stesso traguardo alla guida del Verona nel 2017 e della Cremonese due stagioni fa.

La squadra del patron americano Krause, che va a rinforzare il gruppo delle proprietà straniere in serie A (e potrebbero aumentare ancora se dovessero salire Como e Venezia) ha sempre comandato nel corso della stagione dalla decima giornata in poi. A Parma la festa si è accesa sotto la pioggia, a Piazza Garibaldi, con Krause che ha detto: "Una sola parola per definire la promozione: bellissima".