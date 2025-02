Parma, ecco Chivu. Ufficiale fino al 2026. Sostituisce Pecchia

È Christian Chivu il nuovo allenatore del Parma. L’ex difensore dell’Inter del Triplete ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2026 e va a sostituire l’esonerato Fabio Pecchia sollevato dall’incarico lunedì. Si tratta dell’esordio assoluto alla guida della prima squadra di un club di Serie A per il tecnico rumeno che finora aveva allenato solamente a livello giovanile, percorrendo tutta la trafila dell’Inter partendo dall’under 14 nella stagione 2018-19 fino alla guida della Primavera nel 2021-22, con la quale riuscì a conquistare subito il campionato.

Ora L’ex Inter, che ha già guidato il primo allenamento con la squadra nella giornata di ieri, sarà chiamato ad affrontare il difficile (ma non impossibile) compito di condurre i ducali verso il porto tranquillo della salvezza, risollevando le sorti di una squadra reduce da prestazioni deludenti, con i crociati che hanno raccolto appena una vittoria negli ultimi undici match disputati, scivolando fino alla terz’ultima posizione con soli venti punti.

Sulla strada di Chivu però sabato alle ore 15 ci sarà subito la prima montagna da scalare, con i ducali impegnati nel delicatissimo derby emiliano contro il Bologna, rossoblù in piena lotta per un piazzamento in zona Europa che stanno attraversando un periodo di forma diametralmente opposto a quello dei ducali, avendo perso un solo match nelle ultime dodici giornate di campionato.

Luca Ranuzzi