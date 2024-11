Parma-Lazio: i ducali vicini alla zona rossa hanno bisogno di punti, formazioni e orari tv

Parma, 30 novembre 2024 - Ritmi alti e spettacolo per ribaltare i pronostici, gli stessi principi invece per mantenere la corsa al vertice della classifica. La sfida di domani pomeriggio allo stadio Ennio Tardini metterà di fronte Parma e Lazio, due squadre dai principi simili, per prospettive diverse di stagione. Da una parte i ducali vogliono conservare il proprio posto al sole lontano dalle zone rosse di fondo-classifica; dall'altra i capitolini vogliono mantenere i ritmi alti di questo loro avvio di stagione da sogno. Calcio d'inizio fissato per le ore 15.

La formazione di Fabio Pecchia è una delle formazioni delle zone basse di classifica tra le più intrattenenti. Il talento di Man è capace di incendiare ogni azione offensiva, anche se gli emiliani hanno perso un pizzico di ritmo ed energia con l'infortunio di Bernabé. Per sopperire all'assenza c'è tanta qualità in altri reparti, che potrebbe saltare alcune delle individualità parmensi. Su tutti ci si aspetta da Bonny quella spinta extra per portare il Parma sempre più lontano dai bassifondi della classifica.

Dall'altra parte invece la Lazio è reduce da un pareggio sfortunato all'Olimpico contro il Ludogorets in Europa League. Nonostante tutti i novanta minuti vissuti nella metà campo avversaria, i biancocelesti hanno colpito una traversa, recriminato per un rigore abbastanza solare negato loro, ma non sono riusciti a trovare il gol vittoria, inchiodati sullo 0-0. Fermatasi a sette la striscia di vittorie consecutive laziali, Baroni vuole subito ripartire e mantenere alto il ritmo in Serie A. Il Napoli e le altre rivali non hanno di certo intenzione di attendere eventuali inciampi e sotto questo punto di vista, i ducali sono un ostacolo molto complicato per i biancocelesti.

L’AIA ha comunicato che a dirigere la sfida tra Parma e Lazio nella giornata di domenica, 1 dicembre 2024, ci sarà Luca Zufferli della sezione di Udine. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi e Vecchi, con Chiffi quarto uomo. In sala Var siederanno Paterna e Massa. Partita numero 7 di Serie A in questa stagione per il fischietto friulano, a cui aggiunge anche una sfida di Serie B. Per lui si tratterà del sesto incrocio di carriera con il Parma, con uno score di 2 vittorie, 2 pareggi e 1 ko per i ducali; solo 2 i precedenti con la Lazio e 2 successi per i capitolini.

Probabili formazioni

Pecchia dovrebbe ripartire da Benedyczak in attacco, con Cancellieri sulla fascia opposta, mentre Man sarà il trequartista alle spalle di Bonny, per dare maggiore fantasia alle ripartenze ducali. In mediana dovrebbe essere sicuro del proprio posto Sohm, mentre è ballottaggio aperto tra Estevez e Keita. In porta confermato Suzuki, mentre la linea a quattro dietro vedrà Balogh e Delprato, mentre Coulibaly a destra e Valeri a sinistra saranno i terzini.

Baroni ha recuperato Romagnoli e Zaccagni e saranno titolari, mentre sono in dubbio Vecino e Dia. Davanti a Provedel, oltre al ritrovato Romagnoli, c'è Gila, con Lazzari e Pellegrini sugli esterni. Si dovrebbe riformare la coppia in mediana tra Guendouzi e Rovella, mentre in avanti, oltre al capitano sulla corsia di sinistra, pronto Isaksen a destra, con Noslin al centro e Castellanos prima punta.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Coulibaly, Delprato, Balogh, Valeri; Sohm, Estevez; Man, Cancellieri, Benedyczak; Bonny. All. Fabio Pecchia.

Lazio (4-2-3-1): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Noslin, Zaccagni; Castellanos. All. Marco Baroni.

Dove vedere la partita

La partita fra Parma e Lazio dello stadio Ennio Tardini, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 15 di domenica 1 dicembre 2024. La partita sarà visibile in esclusiva in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 14:45. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. L'incontro sarà disponibile anche su Sky solo per chi ha acquistato il pacchetto Zona Dazn sulla piattaforma. I telecronisti scelti dalla piattaforma per raccontare l'incontro sono Riccardo Mancini e Alessandro Budel.