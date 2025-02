Soulé-gol, Ranieri rivuole l’Europa. La Roma espugna Parma e accelera. Ahi Pecchia, è il quarto ko di fila

ROMA (4-3-3): Suzuki 7; Delprato 6, Vogliacco 5.5 (21’ st Lovik 6), Leoni 4, Valeri 6; Keita 5.5 (1’ st Almqvist 6.5), Bernabe 6 (32’ st Ondrejka 6), Sohm 5; Man 6 (35’ Balogh sv), Bonny 5.5, Cancellieri 6 (21’ st Camara 6). All. Pecchia 5.

ROMA (3-5-2): Svilar 6; Celik 6, Mancini 6.5 (1’ st Nelsson 6.5), Ndicka 6.5; Saelemaekers 5.5 (20’ st Baldanzi 6.5), Gourna-Douath 6 (36’ st Pisilli sv), Paredes 6, Kone 6.5 (1’ st Pellegrini 6), Salah-Eddine 6 (33’ st Angelino 6); Soulé 7, Shomurodov 6.5. Allenatore: Ranieri 7.

Arbitro: Chiffi di Padova 6.

Rete: 33’ pt Soulé.

Note. Espulsi: Leoni. Ammoniti: Soulé, Pellegrini, Gourna-Douath, Balogh, Almqvist.

La Roma passa sul campo del Parma. I giallorossi si impongono per 1-0 e infilano il nono risultato utile di fila in campionato (con tre successi esterni consecutivi). Funziona al “Tardini” il turn over di Ranieri; delude il Parma di Pecchia, rimasto in dieci uomini al 31’, a causa dell’espulsione di Leoni. E’ crisi per gli emiliani, che nel 2025 hanno ottenuto soltanto due punti in sette gare giocate. In campo le cose si mettono presto male per i padroni di casa.

Al 31’ Shomurodov si inventa un filtrante per Soulé, che penetra in area e viene steso da Leoni. L’arbitro Chiffi indica il dischetto e ammonisce il difensore ma il Var corregge la decisione: punizione dal limite in favore della Roma e rosso per il 18enne del Parma. Lo scenario cambia ancora un minuto dopo, perchè il calcio piazzato dal limite dell’area è di fatto un penalty per Soulé, che con un sinistro morbido toglie le ragnatele dall’incrocio dei pali. L’unica nota stonata del primo tempo dell’argentino è un giallo preso per l’esultanza giudicata provocatoria dall’assistente.

Nell’intervallo, in vista della partita di ritorno col Porto in Europa League, Ranieri decide di concedere riposo a Mancini e Kone e inserisce Nelsson e Pellegrini. La Roma sfiora diverse volte il raddoppio, ma Suzuki salva più volte la sua porta. La squadra di Pecchia aspetta e cerca la ripartenza e al 62’ ci prova con Cancellieri, ma il suo sinistro è fuori misura. La Roma, però. non va all’assalto del 2-0, ma si limita a gestire i ritmi e il possesso. Il Parma prova all’ultimo l’assedio ma i giallorossi si difendono con ordine. La Roma si avvicina ai piani alti della classifica, mentre i ducali sono sempre più in zona rossa.