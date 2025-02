Parma-Roma, i giallorossi (in forma) puntano al tris per la salvezza. Formazioni e orari tv

Parma 15 febbraio 2025 - Turno numero venticinque in Serie A, la classifica si è ormai quasi definitivamente delineata tra chi lotta per l'Europa, lo scudetto e chi invece deve sopravvivere in zona retrocessione. Il Parma ormai conosce il suo destino, terzultimo nelle ultime tre giornate, serve tornare a vincere e serve farlo subito per evitare di complicare troppo la graduatoria.

Dall'altra parte però la Roma, al contrario dei ducali, sta vivendo forse il suo migliore momento da inizio anno e non vuole di certo fermarsi qui. L'appuntamento è fissato allo stadio Ennio Tardini, nel pomeriggio di domenica 16 febbraio, dove alle ore 18 ci sarà il calcio d'inizio della gara. All'andata si imposero i capitolini con un netto 5-0 all'Olimpico.

Parma in difficoltà

La formazione emiliana è in grande difficoltà. Dal punto di vista del gioco la squadra di Pecchia non ha mai mancato di dare il meglio di sé, ma sta mancando solidità e soprattutto rendimento in termini di punti. Dalla zona di centro classifica, negli ultimi due mesi e mezzo, i gialloblù sono precipitati in classifica. Da dicembre infatti si contano appena 2 vittorie in 11 partite di campionato giocate, mentre i punti si riducono ancor di più nelle ultime 6, con appena 2 pareggi a migliorare la situazione dei crociati. In particolare sono stati molto duri in termini di classifica i due ko patititi nelle ultime due, negli scontri diretti contro Cagliari e Lecce rispettivamente. Ora c'è la chance di ripartire davanti al proprio pubblico, ovvero il campo dove il Parma ha ottenuto risultati con più costanza, contro una squadra che, salvo le ultime sfide giocate, ha mostrato un'importante inconsistenza lontano da casa.

Giallorossi puntano al tris

È chiaro però che da parte loro i giallorossi non vorranno offrire il proprio scalpo per la salvezza degli emiliani. Al contrario in campionato la Roma è reduce da due vittorie consecutive fuori casa, dopo un intero campionato vissuto senza e punta al tris per mantenere alta la pressione sulle rivali davanti a lei in classifica. Claudio Ranieri crede fortemente nella possibilità di rientrare in Europa passando dal campionato e ogni punto ora è prezioso per reinserirsi in un discorso per ora sempre precluso alle prime otto della graduatoria. Non solo questo, in settimana i giallorossi sono reduci da un pareggio scottante a Oporto, dove contro i Dragoes ci si è fermati sull'1-1 in una sfida caratterizzata anche dalla pessima direzione dell'arbitro. C'è tanta frustrazione per la partita giocata in Portogallo e vincere subito è senza dubbio la cura migliore, così anche da prepararsi al meglio per la sfida di ritorno dove in palio ci sarà la permanenza in corsa in questa edizione dell'Europa League.

Cosa succederà domani in campo?

Le designazioni arbitrali dell'Aia hanno decretato come sarà Daniele Chiffi a dirigere la sfida del Tardini tra Parma e Roma. Il direttore di gara della sezione di Padova sarà coadiuvato dagli assistenti Del Giovane e Rossi, con Perenzoni nel ruolo di quarto ufficiale di gara. Simone Sozza e Rosario Abisso invece seguiranno la gara dalle sale monitor di Lissone, nel ruolo di Var e Avar. Impegno numero 16 della stagione del fischietto veneto, si tratterà della sua partita numero 11 in Serie A, a cui ne aggiunge 2 di Serie B, 1 di Supercoppa Italiana e 2 internazionali tra Conference e Nations League. Un precedente con entrambe le squadre in questa stagione, vinto da parte proprio delle due squadre che si affronteranno nella giornata di domani, rispettivamente i ducali contro il Venezia (1-2 in Veneto) e i capitolini contro il Lecce (4-1 all'Olimpico). In totale sono invece 7 i precedenti con il Parma, con due vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte; con la Roma invece si contano 10 incroci complessivi con un bilancio di 5 vittorie 1 pareggio e 4 sconfitte.

Probabili formazioni

Ballottaggio in difesa per Pecchia, con Leoni favorito su Balogh per completare la coppia di centrali insieme a Vogliacco. Davanti a Suzuki in copertura ci saranno anche Delprato e Valeri a correre sulle corsie. A centrocampo assente Hernani, c'è Sohm titolare in coppia con Keita a dare muscoli ed energia al reparto. Almqvist scalpita, ma dovrebbe accomodarsi in panchina, mentre saranno Man, Bernabé e Cancellieri i favoriti per comporre il reparto in trequarti. In attacco c'è Bonny, visto l'infortunio che sta tenendo ai box Djuric.

Scampato pericolo per Dybala, solo una forte contusione dopo il contrasto con Varela, ma in ogni caso non prenderà parte alla trasferta di Parma. Al suo posto pronto El Shaarawy, il quale farà coppia con Pellegrini alle spalle di Dovbyk; occhio però a Soulé e Baldanzi, che insidiano i compagni per un posto da titolari. In mediana Koné e Paredes comporranno la mediana giallorossa, mentre Saelemaekers e Angeliño saranno i due esterni. In difesa torna titolare Hummels, con Mancini e N'Dicka a proteggere Svilar.

Parma (4-2-3-1): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Leoni, Valeri; Sohm, Keita; Man, Bernabé, Cancellieri; Bonny. All. Fabio Pecchia.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Saelemaekers, Koné, Paredes, Angeliño; Pellegrini, El Shaarawy; Dovbyk. All. Claudio Ranieri.

Dove vedere la partita

La partita fra Parma e Roma dello stadio Ennio Tardini, valevole per la venticinquesima giornata di Serie A, inizierà alle ore 18 di domenica 16 febbraio 2025. La partita sarà visibile in televisione su Sky, in diretta sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). L'incontro sarà disponibile anche in streaming su Dazn, con collegamento in diretta a partire dalle 20:15. Si potrà seguire il match scaricando l'app sulla propria smart tv oppure collegando il televisore a una console PlayStation 4/5, Xbox, oppure ad un TIMVISION BOX, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Visione possibile anche tramite app o sito Dazn su tablet, pc e smartphone. In streaming il match sarà disponibile anche sulle piattaforme di Sky Go e NOW. Su Sky la telecronaca della sfida sarà affidata a Stefano Borghi e Blerim Dzemaili. Su Dazn invece il commento del match sarà affidato a Edoardo Testoni e Alessandro Budel.