Parma-Bologna 2-0: rossoblù sconfitti nel derby emiliano

Bologna, 22 febbraio 2025 – Arriva la prima sconfitta del 2025 per il Bologna di Vincenzo Italiano che cade a Parma nel derby della via Emilia, con la prima vittoria di Christian Chivu da allenatore in Serie A al suo debutto proprio sulla panchina dei ducali.

Per i rossoblù rimane il rammarico di non aver sfruttato un’occasione importante per rimanere in scia al treno che lotta per l’Europa che ora potrebbe allontanarsi ulteriormente.

La squadra di Italiano però non è sembrata mai in grado di poter orientare il match dalla sua parte e oltre ad un dominio in termini di possesso palla non ha mai graffiato a dovere pur avendo mantenuto per tutto l’incontro il pallino del gioco.

Prima fiammata subito del Bologna con Miranda il cui cross rasoterra attraversa tutta l’area senza tuttavia trovare la deviazione di un compagno. Il Parma però risponde subito, con Bonny che va via in fascia a Lucumi e Calabria, mostrandosi subito una spina nel fianco della difesa rossoblù.

I primi minuti sono giocati a ritmi molto alti, con la squadra di Italiano che non rinuncia ad attaccare: Ndoye ci prova al 3’, con una bella sterzata di tacco ma la sua conclusione strozzata sul primo palo è facile preda di Suzuki.

Nel primo quarto d’ora si gioca tanto a centro campo, con le due squadre che faticano ad imbastire azioni insistite anche se è il Bologna a tenere il pallino del gioco, provando a sfondare sulle fasce.

Al 17’ ci prova anche Castro, con un tiro da fuori area che si spegne però alto sulla porta difesa da Suzuki. Passano i minuti e al 24’ arriva un’altra occasione per il Bologna: da un errore in disimpegno di Beukema è lo stesso olandese a recuperar palla in scivolata lanciando di fatto Freuler, palla Ndoye e nuovamente allo svizzero che mette in mezzo, sulla sfera arriva Cambiaghi di testa con la palla che esce a lato.

Sempre di testa ci prova a che Lucumi sugli sviluppi di un calcio d’angolo ma sul secondo palo non arriva nessuno a correggere in rete la spizzata del colombiano.

Al 35’ però un episodio arriva a rompere gli equilibri: palla per Bonny in area che difende la sfera e prova ad aprire su un compagno con il pallone che sbatte sulla mano di Beukema, Abisso non ha dubbi e fischia subito il rigore, confermato anche da un rapido check al VAR.

Sul dischetto va proprio Bonny che spiazza Ravaglia e porta avanti 1-0 il Parma.

I rossoblù cercano di non accusare il colpo, continuando il copione portato avanti sin dai primi minuti, possesso palla e tentativi di affondo sulle fasce. I Ducali però si chiudono bene, giocando tutti dietro la linea del centrocampo e così si va negli spogliatoi, dopo 2’ di recupero, con i padroni di casa in vantaggio.

Il secondo tempo comincia ancora con i rossoblù a muovere il pallone senza tuttavia trovare il modo per mettere in difficoltà il Parma che si chiude bene facendo tanta densità in zona difensiva.

Al 62’ intervento al limite di Cancellieri che in scivolata da dietro prende Cambiaghi ma per Abisso non ci sono gli estremi per il giallo, ravvisando solamente il fallo tra le proteste dei giocatori del Bologna che vorrebbero il secondo cartellino per il giocatore già ammonito.

Sugli sviluppi c’è un batti e ribatti, con la sfera che non arriva però mai dalle parti di Suzuki. Chivu allora corre subito ai ripari e cambia Cancellieri, mandando in campo il suo connazionale Dennis Man.

Anche Italiano ricorre alla panchina, con Orsolini e Lykogiannis che rilevano Cambiaghi e Miranda. Ed è proprio il numero 7 rossoblù che prova a rendersi pericoloso con un’azione personale, liberando un tiro dopo essersi accentrato ma anche in questo caso la sfera esce sopra la traversa.

La squadra di Italiano ci prova anche dall’altra parte con Ndoye che innesca Lykogiannis, cross basso ma sulla sfera manca l’impatto Orsolini disturbato da Almqvist.

Il Parma per colpisce sfruttando un contropiede: il Bologna perde palla sulla trequarti, Man difende palla e poi libera Sohm che non lascia scampo a Ravaglia incrociando sul secondo palo.

I gialloblù vanno così sul 2-0 con una ripartenza letale. Italiano prova allora a scuotere ancora i suoi, mandando in campo Ferguson per Moro e Dominguez per Beukema per un finale tutto in proiezione offensiva.

Manca però il piglio giusto ai rossoblù che muoiono il pallone ma non riescono mai a sfondare e anzi il Parma avrebbe anche la possibilità di fare il terzo, con Ravaglia in uscita su Man che cerca lo scavetto ma viene neutralizzato proprio dall’uscita del portiere del Bologna.

Sul ribaltamento ci prova Fabbian di testa ma la sua zuccata finisce sempre fuori misura. Dopo 5’ di recupero arriva così il fischio finale di Abisso che chiude lo ostilità al Tardini.

I rossoblù escono sconfitti così dal derby dell’Emilia. La squadra dovrà ora preparare il recupero con il Milan in programma giovedì 27 al Dall’Ara.

Il tabellino

2-0

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Valenti, Balogh, Valeri; Keita, Bernabe' (5' pt Estevez poi al 35' st Camara), Sohm; Almqvist (35' st Lovik), Bonny (35' st Pellegrino), Cancellieri (20' st Man). In panchina: Corvi, Marcone, Trabucchi, Hainaut, Plicco, Ondrejka, Mohamed. Allenatore: Chivu.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Calabria, Beukema (39' st Dominguez), Lucumi, Miranda (21' st Lykogiannis); Freuler, Moro (39' st Ferguson); Ndoye, Pobega (29' st Fabbian), Cambiaghi (21' st Orsolini); Castro. In panchina: Skorupski, Bagnolini, Erlic, Casale, De Silvestri, El Azzouzi, Aebischer, Dallinga. Allenatore: Italiano. Arbitro: Abisso di Palermo.

Reti: 37' Bonny (Rig.), 34' st Sohm.

Note: ammoniti Almqvist, Cancellieri, Calabria. Angoli: 0-4. Recupero: 2', 5'.