Parte il mercato. "Recanatese, mi aspetto 5-6 rinforzi»

Da oggi terminano le chiacchiere, i rumours, le indiscrezioni e si deve passare ai fatti. Il mercato, finalmente, entra nel vivo e davvero gli organici potranno essere rivoluzionati o quantomeno profondamente modificati dalle novità di gennaio. La Recanatese non fa eccezioni anzi e Giovanni Pagliari esprime, con chiarezza, i suoi obiettivi: "Mi auguro – dice il tecnico – che arrivino almeno cinque o sei rinforzi: è palese che ne abbiamo bisogno per affrontare al massimo delle nostre possibilità un girone di ritorno che si preannuncia estremamente impegnativo".

Pagliari, gli innesti dovrebbero riguardare tutti i reparti?

"Quello che ci serve lo abbiamo concordato in piena sintonia con il direttore. Occorrono un paio di attaccanti, almeno due centrocampisti ed altrettanti difensori. Dobbiamo aumentare la profondità della rosa e cercare anche di migliorarla a livello qualitativo, sempre prestando grande attenzione al discorso under".

In dirittura d’arrivo, secondo qualche spiffero, un difensore esterno sinistro molto giovane e proveniente da una compagine di altissima classifica dello stesso girone. D’altronde è una zona del campo dove, al momento ci sono pochissime alternative.

"Intanto da domenica scorsa Moussa Manè è rientrato alla base anche se sta svolgendo lavoro differenziato. Il suo rientro? Credo, onestamente che se ne parli dopo il match contro la Juve Nex Gen in programma domenica 14".

Adesso vi preparate ad un tour de force con la trasferta di Sassari, il tempo di rientrare ed il recupero a Gubbio del 10 gennaio.

"Lo sappiamo e lavoriamo per questo. Sulle difficoltà della partita contro la Torres basta vedere la classifica: se hanno fatto 44 punti con 13 vittorie su 19 è il segno inequivocabile di una compagine di grande forza (tra l’altro in coabitazione con il Cesena possono vantare anche la miglior difesa del raggruppamento ndr)".

C’è anche un altro dato poco rassicurante: in casa, su 9 match ne hanno vinti 7 e pareggiati 2 e soltanto Pontedera e Spal sono usciti imbattuti dal Vanni Sanna.

"Verissimo ma credo che non sarà una passeggiata nemmeno per loro".

Pensierino finale su quelle che potranno essere le prospettive nella lotta per conquistarsi la tranquillità.

"Non vedo molte differenze rispetto alla scorsa stagione. Adesso il quint’ultimo posto è a 19 punti e l’anno precedente a 18. L’obiettivo è arrivare a 41 che credo sia la quota sufficiente per non correre rischi. Ovviamente ogni partita rappresenterà un momento chiave, ma ragioniamo gara dopo gara anche perché quella di domenica è davvero tosta".

Dopo la mini pausa di Capodanno dunque la truppa si ritrova oggi al Tubaldi.

"Abbiamo chiuso un 2023 davvero memorabile per mille motivi ma spero proprio che i successi più belli sono quelli che debbono ancora venire".

Andrea Verdolini