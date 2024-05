Paul Pogba, dalla squalifica al set: il centrocampista della Juventus debutta come attore in un film francese.

Dal campo in erba a quello cinematografico. La seconda vita di Paul Pogba, che, dopo la squalifica per doping si reinventa attore. Il centrocampista della Juventus, che dovrà stare fermo 4 anni per doping, ha avuto un ruolo nel film francese ‘4 Zéros’ che dovrebbe uscire nell’aprile del 2025. Lo rivela il quotidiano francese ‘Le Parisien’. Pogba ha recitato nello stadio del parco di Rueil-Malmaison, in periferia di Parigi.