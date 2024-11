Pedri parla di Yamal: “Assenza importante, ma dobbiamo imparare a giocare senza Lamine”

Barcellona, 27 novembre 2024 – Quanto pesa l’assenza di Lamine Yamal nel Barcellona? L’ha provato a spiegare Pedri dopo la partita vinta dalla sua sqaudra contro il Brest, valevole per la quinta giornata di Champions League. I ragazzi di Flick sono stati perfetti anche ieri, superando la formazione francese con un netto 3-0 grazie alla doppietta di Lewandowski (10’ e 92’) e alla rete di Dani Olmo al 66’. Nonostante la partita si sia conclusa con un risultato certamente positivo per la formazione di Flick, l’attenzione è ricaduta anche sull’assenza di Lamine Yamal, rimasto ai box a seguito dell’infortunio riportato contro la Stella Rossa.

Sull’assenza del baby fenomeno col numero 19 è intervenuto Pedri, che nel post partita ha parlato della situazione riguardante il suo compagno di squadra. “È chiaro che Lamine è un giocatore che ci dà tanto, specie nell’uno contro uno, nell’assist e nei gol”, ha detto Pedri, che poi ha aggiunto: “Ci manca, ma dobbiamo poter giocare anche senza di lui quando non c’è, perché al riparo dagli infortuni non c’è nessuno”. Parole da leader quelle del centrocampista spagnolo, che in questa stagione sembra aver ritrovato la solidità fisica che, invece, era mancata negli scorsi anni. Inquest’annata, infatti, il numero 8 dei blaugrana ha giocato un totale di 19 partite tra Champions League e Liga, condite da 3 reti e 2 assist, e anche nella partita di ieri ha fornito un’ottima prestazione. Per sopperire all’assenza del numero 19, invece, Flick ieri ha schierato Raphinha sull’out di destra, mentre la corsia di sinistra è stata occupata da Fermin Lopez. Il prossimo impegno del Barcellona sarà sabato 30 novembre alle 14 contro il Las Palmas, e la presenza di Yamal è sempre a rischio, in quanto il tecnico tedesco non vuole rischiare il suo talentino e lo schiererà soltanto quando sarà pronto al 100 per cento. Tra l’altro, nella giornata di oggi è arrivato l’ennesimo riconoscimento per Yamal, ossia la vittoria del premio Golden Boy del 2024, a coronazione di una stagione strepitosa, culminata con la vittoria dell’europeo con la Spagna. Prima di lui, era stato Jude Bellingham a vincere il premio nel 2023, mentre nel 2022 è toccato a Gavi, e nel 2021 proprio a Pedri. Oltre lo spagnolo, c’è anche un altro calciatore dei blaugrana che può festeggiare un enorme traguardo raggiunto: grazie alla doppietta segnata ieri, Robert Lewandoski ha superato quota 100 gol segnati in Champions League, un’impresa riuscita soltanto a Messi e Ronaldo.