Perde la vetta. Vigor Castelfidardo, pari che sa di sconfitta

vigor castelfidardo

0

trodica

0

VIGOR : Lombardi, Gambacorta, Brugiapaglia, Gioielli, Marconi, Santoni, Pincini (30’ st Calligari), Ballarini (36’ st Storani), Altobello (12’ st Terrè), Mosca (36’ st Malaccari), Rombini. Panchina: Flumini, Bandanera, Scansani, De Maio, Kante. All. Manisera.

TRODICA: Marani, Tartabini, Stortini, Monserrat, Berrettoni, Ciccarelli (30’ st Catinari), Pampano, Emiliozzi (1’ st Moriconi), Sejfullai (32’ st Usignoli), Titone, Panichelli (43’ st Romagnoli). Panchina: Battistelli, Da Col, Saneeh, Wali, Ferreira. All. Buratti.

Arbitro: Ferroni di Fermo.

La Vigor Castelfidardo non va oltre il pareggio in casa contro il Trodica. Non basta il punto alla squadra di Manisera per chiudere in vetta il girone di andata, perché il Matelica vince contro il Centobuchi. Partita combattuta al Gabbanelli, con i padroni di casa che non riescono a trovare la zampata vincente.