Il Perugia ha il mal di trasferta: quinta sconfitta nelle ultime sei gare esterne, vince la Vis Pesaro

Pesaro, 14 aprile 2024 – Un’altra sconfitta esterna, la quinta nelle ultime sei trasferte, e la possibilità di arrivare al terzo posto che sfuma definitivamente. Basta un gol in avvio di ripresa a condannare il Perugia, battuto dalla Vis Pesaro al termine di una gara opaca.

Una sconfitta meritata perché il Perugia nella prima frazione non si vede mai. Poi, dopo lo svantaggio, tutti gli attaccanti messi in campo da Formisano nel finale confezionano solo una chance quando stanno per scorrere i titoli di coda.

Prosegue così la striscia nerissima del Grifo lontano dal Curi e in chiave play off va trovata una soluzione.

VIS PESARO-PERUGIA 1-0: IL TABELLINO

VIS PESARO (3-4-1-2): Neri F.; Rossoni, Zagnoni, Neri G.; Mattioli, Obi (1’st Rossetti), Di Paola, Peixoto (24’st Ceccacci); Pucciarelli; Molina (40’st Nina), Nicastro (27’st Karlsson). A disposizione: Polverino, Mariani, Giorgini, Da Pozzo, Foresta, Gulli, Iervolino, Loru, Pecile, Valdifiori, Mamona. Allenatore: Stellone

PERUGIA (3-5-2): Adamonis; Lewis, Angella (13’st Bozzolan), Vulikic; Mezzoni (23’st Matos), Iannoni, Torrasi (13’st Paz), Agosti (1’st Kouan), Lisi (32’st Sylla); Vazquez, Seghetti. A disposizione: Abibi, Dell’Orco, Viti, Souare, Bartolomei, Bezziccheri, Cancellieri, Cudrig, Ricci, Polizzi. Allenatore: Formisano

Arbitro: Andrea Zanotti di Rimini Assistenti: Chiavaroli di Pescara, Carella di L’Aquila. Quarto ufficiale: Coppola di Castellammare di Stabia

Marcatori: 4’st Neri Note: ammoniti Seghetti, Kouan, Mezzoni, Neri, Rossetti Espulsi 41’pt Gatti (collaboratore Perugia), Franzese (preparatore portieri Vis Pesaro) e Rossetti (44’st)

Spettatori: 1638 di cui 290 ospiti