Sprofondo rosso. Il Rimini passeggia, il Grifo ne becca 4. Formisano rischia?

Perugia, 26 settembre 2024 – Pesante sconfitta interna per il Perugia, travolto 4-0 dal Rimini al Curi. La posizione del tecnico è sotto la lente. La società nei giorni scorsi ha smentito contatti con altri allenatori (Attilio Tesser avrebbe ricevuto una telefonata), è impensabile che non si rifletta a tutto tondo per trovare una soluzione a questa fase deludente.

Pronti via e romagnoli subito avanti, poi Matos protesta ingenuamente e al 12’ viene espulso. Al 30’ il Rimini va vicino al raddoppio, ma sono le prove generali perché Cernigoi è incontenibile, va al tiro, Gemello non trattiene Ubaldi fa 2-0. Nella ripresa è ancora il Rimini a rendersi pericoloso con Langella che colpisce il palo (13’) e al 15’ va vicino ancora al tris. È un tiro al bersaglio, perché quando il Grifo si sbilancia non combina granché, mentre il Rimini fa 3-0 ancora con Cernigoi (19’). Formisano a questo punto vuole evitare il tracollo e inserisce Amoran per Bacchin, invece il Grifo trova la rete del 3-1 grazie a Cisco (27’). Ma arriva anche il poker di Garetto (37’st).

PERUGIA-RIMINI 1-4, IL TABELLINO

PERUGIA (3-4-1-2): Gemello; Mezzoni, Angella, Giraudo; Cisco, Torrasi (29’st Palsson), Bartolomei (10’st Ricci), Lisi (1’st Polizzi); Di Maggio (1’st Giunti); Matos, Bacchin (22’st Amoran). A disposizione: Albertoni, Yimga, Plaia, Viti, Souare, Lickunas, Barberini. Allenatore: Alessandro Formisano

RIMINI (4-3-1-2): Colombi; Cinquegrano (1’st Bellodi), Gorelli, Lepri, Semeraro (29’st Falbo); Langella (30’st Piccoli), Megelaitis, Fiorini; Garetto; Cernigoi (39’st Accursi), Ubaldi (1’st Parigi). A disposizione: Vitali, Brisku, De Vitis, Lombardi, Dobrev. Allenatore: Antonio Buscé

Arbitro: Bozzetto di Bergamo (Tempestilli di Roma 2 e Cavalli di Bergamo).

Marcatori: 5’pt Cernigoi, 31’pt Ubaldi, 19’st Cernigoi, 27’st Cisco, 37’st Garetto

Note ammoniti Bartolomei, Cinquegrano, Lisi e Ubaldi, Formisano, Angella, Langella, espulso Matos 12’pt.