Ancona-Perugia 2-1, il Grifo cade sul più bello

Ancona, 5 novembre 2023 – Ancona resta un campo tabù per il Perugia. Nel giorno da sfruttare per accorciare le distanze dalle prime, la squadra di Baldini incappa nella prima sconfitta in campionato. Una serata che deve restare impressa nella mente, perché in 45 minuti di dominio i biancorossi non producono nulla, l’Ancona che si è nascosta per tutta la prima frazione in 15 minuti colleziona due gol e un palo. Il Grifo riesce ad accorciare solo al 42’ con Seghetti, su cross di Matos. Nei nove minuti concessi dall’arbitro si gioca poco con i giocatori dell’Ancona sempre a terra.

L’Ancona in avvio di ripresa con Saco sfrutta l’assist di Martina poco contrastato da Kouan. Saco, troppo libero, si infila tra Santoro e Angella, e fa secco Adamonis. La squadra di casa passa ancora al 15’ con Peli appena entrato con una rasoiata dal limite che vale il raddoppio. Al 42’ sul cross di Matos Seghetti accorcia (42’).

Il tabellino

ANCONA (4-3-3): Perucchini; Clemente, Cella, Pellizzari, Martina; Saco, Gatto (38' st Basso), Paolucci (14' st Nador); Energe (29' st Mattioli), Kristoffersen (14' st Peli), Cioffi (29' st Gavioli). In panchina: Vitali, Testagrossa, Marenco, Agyemang, Dutu, Radicchio, Barnabà. Allenatore: Colavitto.

PERUGIA (4-3-1-2): Adamonis; Paz (22' st Mezzoni), Angella, Vulikic, Bozzolan (30' st Cancellieri); Santoro, Bartolomei, Kouan (16' st Vasquez); Ricci (16' st Lisi); Cudrig (16' st Seghetti), Matos. In panchina: Furlan, Iannoni, Bezziccheri, Ebnoutalib, Torrasi, Giunti, Souaré. Allenatore: Baldini.

ARBITRO: Rinaldi di Bassano del Grappa.

RETI: 1' st Saco, 15' st Peli, 43' st Seghetti.

NOTE: serata serena e ventilata, terreno di gioco in buone condizioni, spettatori 4.870 ospiti 555. Ammoniti: Colavitto, Cioffi, Paolucci, Santoro, Clemente. Angoli: 7-4 per il Perugia. Recupero: 1', 9'.