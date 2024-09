Carpi-Perugia 2-0, sfortunato esordio per il neo presidente Faroni

Carpi (Modena), 8 settembre 2024 – Serata no per il Perugia sul campo del Carpi, proprio in occasione dell’esordio da presidente di Faroni. Il Grifo parte con un filo di gas, quando accelera (troppe poche volte) dimostra di poter dare fastidio, ma il palo di Ricci è un segnale che è una giornata-no. Nella ripresa, i biancorossi osano troppo poco, mentre il Carpi trova coraggio e passa al termine di una bella azione. Il raddoppio è nel recupero, con il Grifo in dieci perché Montevago si fa male e i cambi sono già esauriti. Ora ci sarà da fare i conti con i tanti infortuni in vista della gara di domenica col Gubbio.

Il tabellino

CARPI (4-3-1-2): Sorzi; Tcheuna, Zagnoni, Panelli (20’st Verza), Calanca; Contiliano (39’st Mazzali), Mandelli, Forapani; Cortesi (15’st Sereni); Saporetti (39’st Amayah), Gerbi (15’st Sall). A disp. Lorenzi, Pezzolato, Cecotti, Mazzali, Rossini, Verza, Zoboletti, Amayah, Figoli, Nardi, Puletto, Sall, Sereni, Stanzani. All: Cristian Serpini

PERUGIA (3-4-2-1): Gemello; Mezzoni, Angella, Giraudo (40’st Barberini); Cisco, Giunti (40’st Agosti), Torrasi, Bacchin (1’st Polizzi); Ricci (32’st Palsson), Matos (15’st Marconi); Montevago. A disposizione: Albertoni, Yimga, Soaure, Bussotti, Leo, Barberini, Agosti, Ambrogi, Polizzi, Palsson, Marconi. All: Alessandro Formisano

Arbitro: Domenico Castellone di Napoli (Luca Chiavaroli di Pescara, Daljit Singh di Macerata).

Reti: 28’st Verza, 48’st Sall

Note: ammonito Cortesi. Presenti 1007 spettatori (di cui 198 tifosi ospiti).