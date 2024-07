Caso-cessione . Non finisce qui. Sviluppi in corso

Tra dieci giorni prende il via la nuova stagione del Perugia. Dalla fine del campionato scorso a oggi, le settimane sono state scandite dalla ristrutturazione del debito che ha portato il segno meno da circa sei milioni a circa due, dalle proposte del gruppo Claudio Sciurpa e della holding del Lussemburgo. All’amministratore delegato di Vitakraft, il presidente Santopadre ha chiesto di poter conoscere prima l’offerta definitiva e poi i soci prima della firma dal notaio. Una richiesta che ha portato il gruppo a fare momentaneamente marcia indietro. Poche chance, invece, al gruppo dal Lussemburgo: poco chiara la proposta, i soggetti coinvolti e le modalità. Gli unici contatti sono arrivati con intermediari e Santopadre – che attraverso l’avvocato Dominici aveva posto come requisiti indispensabili la conoscenza dei soci e la tracciabilità dei conti anche nell’offerta di Sciurpa– ha rifiutato.

Ma non finisce qui. Pare infatti che le chance per un futuro diverso a Pian di Massiano non siano esaurite: ci sarebbe infatti una nuova possibilità per la cessione del Perugia calcio. E stavolta il presidente Santopadre sarebbe intenzionato ad approfondire la questione con gli interlocutori. Pare infatti che ci sarebbero già stati contatti tra il presidente del Perugia e il gruppo interessato al club, di cui il numero uno di Pian di Massiano conosce l’identità.

Anche sulle condizioni ci sarebbe una prima intesa. Non resta che attendere, nei prossimi giorni se ne saprà di più.