Comitato Regionale Umbria. Figc, il presidente Luigi Repace: "Emozionatevi e divertitevi»

PERUGIA - "Finalmente si torna a parlare del nostro amato calcio". Così Luigi Repace, presidente del Comitato Regionale Umbria della Figc, fresco del rinnovo della carica, annuncia l’inizio della nuova stagione sportiva. In tutta l’Umbria, in questo fine settimana, si darà appuntamento sugli spalti ed in campo: tifosi, genitori, bambini ed appassionati, tutti insieme per seguire le gesta della propia squadra. "Un ringraziamento voglio rivolgerlo a tutti i presidenti, dirigenti, tecnici e direttori di gara, che grazie al loro impegno, dedizione, passione, agli sforzi quotidiani, consentono ai nostri ragazzi di praticare uno sport dai valori sani. Il nostro movimento rappresenta da sempre un importante momento di formazione, sia da un punto di vista motorio che psicologico – emozionale, ma anche di gioco e di divertimento, per coloro che saranno i cittadini del domani. La stagione che ci siamo lasciati alle spalle è caratterizzata dall’entrata in vigore della Riforma dello Sport, un cambiamento epocale che ha messo in difficoltà, e molto probabilmente continuerà a farlo, le nostre società. Continuo a ribadire che sono necessari correttivi e miglioramenti e che continueremo a batterci per questo. Voglio dare il benvenuto alle società di nuova affiliazione. E ricominciare da una certezza: il rispetto e la collaborazione che le componenti sapranno mettere in campo, così da far parlare di noi per quanto di buono sappiamo offrire per la nostra società e non per episodi che nulla hanno a che vedere con i principi che stanno alla base dello sport e che non rappresentano i valori che da anni esprimiamo". "Emozionatevi, divertitevi e lasciate che i nostri ragazzi si emozionino e si divertano".