COSì IN CAMPO. Scelte obbligate . Si gioca al "Curi» alle ore 18.30

Così in campo

(stadio Curi, ore 18,30)

PERUGIA (3-4-1-2): Adamonis; Lewis, Angella, Dell’Orco; Paz, Iannoni, Torrasi, Lisi; Kouan; Sylla, Seghetti. A disposizione: Abibi, Viti, Souare, Cancellieri, Giunti, Agosti, Bezziccheri, Ricci, Cudrig, Polizzi. Allenatore: Formisano

RIMINI (4-2-3-1): Colombi; Megelaitis, Pietrangeli, Gigli, Semeraro; Langella, Lepri; Lamesta, Sala, Delcarro; Morra. A disposizione: Colombo, Marchesi, Gorelli, Malagrida, Ubaldi, Iacoponi, Rosini, Leoncini, Cernigoi, Tofanari. Allenatore: Troise.

Arbitro: Daniele Virgilio di Trapani. Assistenti Andrea Cecchi di Roma 1 e Carlo Farina di Brescia. Quarto ufficiale: Giuseppe Morello di Tivoli. In tv: la partita sarà trasmessa su Now Tv e su Sky Sport (canale 252). Lunga la lista dei calciatori indisponibili in casa-Perugia. Mezzoni è squalificato, mentre Vulikic, Bartolomei, Bozzolan, Matos, Vazquez sono infortunati. Scelte obbligate per Formisano che in difesa, davanti a Adamonis, schiera Lewis, Angella e Dell’Orco, sulle fasce, invece, a destra ci sarà Paz, sulla corsia opposta spazio a Lisi (in vantaggio su Cancellieri). In mezzo al campo agiranno Iannoni e Torrasi, con Kouan che dovrebbe agire più avanzato, alle spalle della coppia formata da Sylla e Seghetti.